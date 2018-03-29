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Слияние Nissan и Renault может не понравиться властям, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Слияние Nissan и Renault может не понравиться властям, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Синергия бизнесов Nissan и Renault позволяет экономить на издержках благодаря совместному использованию мощностей. По нашим оценкам, объединение приведет к тому, что капитальные затраты сократятся на $1,5 млрд Инвестиции обеих компаний и обмен технологиями позволил компаниям наладить выпуск автомобилей с электродвигателем. У Renault были наработки в сфере производства дизельных моторов, а Nissan обладает экспертизой в электрических батареях.
Модель Nissan Leaf — один из самых успешных электромобилей наряду с машинами Tesla и Chevrolet Bolt от GM. Мы считаем, что объединение позволит компаниям улучшить эффективность благодаря снижению затрат на разработки и исследования. Суммарные расходы по этой статье у обеих компаний в 2017 году составили $7,3 млрд, а объединение позволит избежать двойных инвестиций в новые технологии. Рынок электрокаров, по нашим прогнозам, вырастет до 10 млн автомобилей к 2025 году, а объединенная корпорации может претендовать на нем на долю до 10%.
К тому же совместной компании будет проще проводить экспансию на развивающиеся рынки, такие как Индия и Россия. В отечественном концерне АвтоВАЗ Renault принадлежит 50%, Nissan — 17%, поэтому при объединении у компании будет большинство акций, что позволит эффективней руководить бизнесом и внедрять технологии.
Потенциально привлекательная сделка пока остается под вопросом: для ее проведения потребуется одобрение французских и японских властей, которые ревностно относятся к собственным автопроизводителям.
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