Pagani отзывает все модели Huayra 2017 года

Национальное управление безопасностью дорожного движения NHTSА вынудило итальянского производителя проверить все Huayra BC и Huayra Roadster, выпущенные в течении 2017 года. В общей сложности отзывная кампания затронула 16 автомобилей.

Причина изъятия моделей очень проста. Согласно заявлению, на указанные модификации установили недостаточно мощные батареи — bp-за нехватки мощности суперкар может просто не завестись. Отмечается, компания Pagani Automobili пока рассматривает возможность отзыва автомобилей и не уточняет сроки, в которые он будет проводиться. Очевидно, что всем владельцам Huayra BC и Huayra Roadster предоставят новый аккумулятор совершенно бесплатно, после проверки моделей в официальных сервисных центрах. Напоминаем, первоначальная версия Huayra производила 720 лошадиных сил, а то время как Huayra BC получил более мощный двигатель, обеспечивающий 745 лошадиных сил, а Roadster — 754 лошадиные силы.