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Новый BMW X4M проходит испытания
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Новый BMW X4M проходит испытания 

Auto.Today 37 минут назад
Фото: Auto.Today
Баварская компания запустила тестирование предстоящей модели X4M в Нюрбургринге. Отмечается, автомобиль обладает очень смелым дизайном и агрессивными бамперами.
Представленный прототип имеет четыре круглых выхлопных трубы и бампер, который явно унаследовал черты от предыдущих модификаций BMW M. Кроме этого здесь просматривается небольшой спойлер багажного отсека и увеличенные воздухозаборники.
У BMW уже имеет модель, ориентированную на производительность. А именно — X4 M40i, оснащенная 3,0-литровым шестицилиндровым турбодвигателем, обеспечивающим 360 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Такой агрегат позволяет автомобилю возможность разгоняться от нуля до 100 км/ч примерно за 4,8 секунды. По предварительным данным, тестируемый X4M сможет предоставить улучшенную производительность. Под его капотом расположится 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель S58, оснащенный двумя турбонагнетателями, который сможет обеспечить не менее 450 лошадиных сил. Будет использоваться автоматическая коробка передач и полный привод. Благодаря указанному оборудованию новый BMW X4M сможет ускоряться с места до 100 км/ч всего лишь за 4 секунды.
Ожидается, мировая премьера новинки состоится во второй половине нынешнего года.
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