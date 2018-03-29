Ещё
Hyundai Kona Electric: заKONAдатель мод
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai Kona Electric: заKONAдатель мод 

Автомобили 36 минут назад
Фото: Автомобили
Электромобилей в США продаётся не так много, как принято считать. В 2017 году продано 104 487 шт., что составляет всего 0,61% от объёма рынка новых автомобилей. При этом более 80% в сегменте занимают модели Tesla и ChevroletBolt. А вот прочие машины продаются в весьма умеренных количествах. Скажем, KiaSoulEV нашёл только 2157 покупателей в прошлом году. Однако менеджеров Hyundai-Kia это не смущает. Они уловили правильную тенденцию: в США успешна та «электричка», которая не имеет аналогов с ДВС.
И хотя название Kona вроде бы указывает на наличие материнской модели — в линейке Hyundai действительно есть субкомпактный кроссовер с таким названием, но HyundaiKonaElectric построен на совершенно новой платформе, да и дизайн по сравнению с обычной Kona изменён почти до неузнаваемости. К слову, продавать машину планируют пока только в США.
Батарея HyundaiKonaElectric ёмкостью в 64 кВт-ч и напряжением 356 В имеет жидкостное охлаждение и позволяет проехать на одной зарядке до 400 км. Электродвигатель, приводящий передние колёса, развивает 395 Нм и работает в паре с редуктором с передаточным числом 7,981. В пересчёте на бензиновый эквивалент HyundaiKonaElectric тратит всего два литра на 100 км/ч.
Автомобили: последние новости
Subaru Forester: от греха подальше Cadillac XT4: на двух цилиндрах Lincoln Aviator Concept: уже не «альпинист»…
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии69
Автобус с детьми загорелся под Кемерово395
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов44
Полицейский сбил машину, а потом пешехода20
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение