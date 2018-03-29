Hyundai Kona Electric: заKONAдатель мод

Электромобилей в США продаётся не так много, как принято считать. В 2017 году продано 104 487 шт., что составляет всего 0,61% от объёма рынка новых автомобилей. При этом более 80% в сегменте занимают модели Tesla и ChevroletBolt. А вот прочие машины продаются в весьма умеренных количествах. Скажем, KiaSoulEV нашёл только 2157 покупателей в прошлом году. Однако менеджеров Hyundai-Kia это не смущает. Они уловили правильную тенденцию: в США успешна та «электричка», которая не имеет аналогов с ДВС.

И хотя название Kona вроде бы указывает на наличие материнской модели — в линейке Hyundai действительно есть субкомпактный кроссовер с таким названием, но HyundaiKonaElectric построен на совершенно новой платформе, да и дизайн по сравнению с обычной Kona изменён почти до неузнаваемости. К слову, продавать машину планируют пока только в США.

Батарея HyundaiKonaElectric ёмкостью в 64 кВт-ч и напряжением 356 В имеет жидкостное охлаждение и позволяет проехать на одной зарядке до 400 км. Электродвигатель, приводящий передние колёса, развивает 395 Нм и работает в паре с редуктором с передаточным числом 7,981. В пересчёте на бензиновый эквивалент HyundaiKonaElectric тратит всего два литра на 100 км/ч.