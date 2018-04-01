McLaren 570S Spider Track Pack: рождённый только для гоночной трассы

Макларен » 570S Spider получил трек-пакет.

В ноябре 2016 года McLaren представил Track Pack для купе 570S, который уменьшает вес автомобиля примерно на 25 килограммов, добавляя при этом более лёгкие сиденья и новые компоненты из углеродного волокна. Теперь британский производитель демонстрирует аналогичное решение для версии Spider.

Пакет трековый ещё эффективнее оказывается для кабриолета, так как он подразумевает сокращение массы спорткара на 33 кг. Как купе, он получает гоночные сиденья (ещё минус 13 кг), новое рулевое колесо с вставкой из углеродного волокна и отделкой Alcantara. Интерьер также отличается вставками из карбона: они на дверях и не только.

Известно, что снаружи авто щеголяет лёгкими коваными дисками с шинами Pirelli P-Zero Corsa, которые уменьшают вес ещё на 15 кг по сравнению со стандартным исполнением. Ещё одна замечательная особенность Track Pack — новая спортивная выхлопная система, которая опять-таки легче и плюс громче, если сопоставлять со сток-вариантом.

«570S Spider уже завоевал репутацию чрезвычайно совершенного роскошного спортивного автомобиля, который приятен при езде по трассе, — объясняет Джолион Нэш, исполнительный директор Global Sales and Marketing McLaren. — Этот новый пакет трекового плана объединяет в себе всё то, что необходимые для использования машины на автодроме».

Важно, что Track Pack получает систему телеметрии, которая фиксирует время прохождения круга, позволяет анализировать данные о темпе после заезда. Можно наглядно сопоставить тем самым своё время с результатом оппонентов по трек-дню какому-нибудь.

Трековый пакет доступен по цене в 17 160 фунтов стерлингов. Нам кажется, что эта сумма вполне обоснованной выглядит. При этом нужно отметить, что мотор и коробку передач не трогали вообще.