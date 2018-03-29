Открытый McLaren 570S подготовили для трека

Компания McLaren Automotive представила трековый пакет — Track Pack — для открытой версии суперкара 570S. Он снизит массу машины на 33 килограмма и будет ориентирован на участников трек-дней. Заказы на пакет, стоимость которого составляет 17 160 фунтов стерлингов (1,39 миллиона рублей), уже принимаются.

Снижение массы достигнуто за счет установки углепластиковых спортивных сидений и использования в отделке интерьера облегченных материалов. Помимо этого, машинам в «трековом исполнении» положена сверхлегкая выхлопная система, 10-спицевые кованые диски и комплекс трековой телеметрии.

Последний может показывать не только время круга, но и сравнивать результат с другими водителями, анализировать данные, а также строить графики с указанием скорости и времени в каждом из секторов трассы.

Трековый пакет не предусматривает изменение отдачи силовой установки. Как и прежде, 3,8-литровая «битурбовосьмерка», работающая в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, выдает 570 лошадиных сил. С нуля до «сотни» суперкар разгоняется за 3,2 секунды, а до 200 километров — за 9,6 секунды. Максимальная скорость — 328 километров в час.

McLaren 570S Spider дебютировал летом 2017 года. Суперкар получил жесткую крышу из двух композитных панелей, которая может складываться за 15 секунд.