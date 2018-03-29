Honda анонсировала выход на дороги шикарного родстера CR-V

Правда, многие посчитали это первоапрельской шуткой от компании. Слишком сомнительны параметры у автомобиля.

Надо сказать, что это уже не первый розыгрыш от Honda в канун первого апреля. На сей раз японский производитель объявил о выводе на британский рынок родстера CR-V, однако, с несколько усеченной конструкцией.

Судя по фотографиям, инженеры не придумали ничего лучшего, как срезать задние стойки, отвечающие за крепление крыши кабриолета. Спиленная часть последней также вызывает странности с поправкой на английский климат.

Между тем конструкторы уверяют, что была снижена структурная жесткость практически на 100 процентов.

Удивила и цена, указанная в предложении. Если верить розыгрышу, автомобиль можно приобрести практически даром. Обусловлено это тем, что большую часть машин уже забрали. Остатки же имеют некоторые конструктивные недостатки.