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Honda анонсировала выход на дороги шикарного родстера CR-V
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Honda анонсировала выход на дороги шикарного родстера CR-V 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Honda анонсировала родстер CR-V.
Правда, многие посчитали это первоапрельской шуткой от компании. Слишком сомнительны параметры у автомобиля.
Надо сказать, что это уже не первый розыгрыш от Honda в канун первого апреля. На сей раз японский производитель объявил о выводе на британский рынок родстера CR-V, однако, с несколько усеченной конструкцией.
Судя по фотографиям, инженеры не придумали ничего лучшего, как срезать задние стойки, отвечающие за крепление крыши кабриолета. Спиленная часть последней также вызывает странности с поправкой на английский климат.
Между тем конструкторы уверяют, что была снижена структурная жесткость практически на 100 процентов.
Удивила и цена, указанная в предложении. Если верить розыгрышу, автомобиль можно приобрести практически даром. Обусловлено это тем, что большую часть машин уже забрали. Остатки же имеют некоторые конструктивные недостатки.
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