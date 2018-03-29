Audi RS5: до 278,4 км/ч!

Само собой, RS5 должен быть быстрее, чем S5 и по «максималке», и на треке. Так и есть: с опциональным пакетом Dynamic Plus ингольштадтская новинка разгоняется до 278,4 км/ч, а с места до скорости 60 миль/ч (96 км/ч) — менее, чем за четыре секунды.

2,9-литровый бензиновый V6 развивает 444 л.с., которые передаёт на 8-ступенчатую гидромеханику. У неё «в хвосте» размещён несимметричный самоблокирующийся дифференциал типа torsen, выполненный по планетарной схеме. В свободном состоянии он распределяет тягу в пропорции 40:60 между передними и задними колёсами.

Напомним, что под капотом обычной S5 — ровно тот же мотор, только 354 «лошади», доступных в широчайшем диапазоне от 5400 до 6400 об/мин. Кстати, максимальная скорость S5 составляет только 250 км/ч.

В продажу AudiRS5 поступит только во втором полугодии нынешнего года.