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Honda построила полностью неуправляемый кабриолет CR-V
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Honda построила полностью неуправляемый кабриолет CR-V 

Motor.ru 34 минуты назад
Фото: Motor.ru
Британский офис Honda представил открытую версию кроссовера CR-V. Кабриолет построен на базе машины четвертого поколения ко «Дню смеха», который отмечается 1 апреля.
Тест-драйв: Honda CR-V против Peugeot 3008
Кабриолет Honda CR-V полностью лишен крыши — ее срезали с помощью шлифовальной машины. В компании говорят, что такой автомобиль больше подойдет для стран с теплым климатом, а не для Великобритании. После удаления средней и задней стойки структурная жесткость кузова «снизилась почти на 100 процентов», поэтому этот CR-V «непригоден для эксплуатации и неуправляем».
«Это новое направления для CR-V и для компании, — говорит глава отдела будущих профессиональных возможностей Эйпурируфуру (eipurirufūru — транслитерация японских иегороглифов, означающих первоапрельскую шутку). — Установленный целевой объем продаж на первоначальном этапе — ноль автомобилей».
В компании добавляют, что цена машины составляет половину стоимости стандартного кроссовера, так как клиент получает только половину машины.
Конкурентами кабриолета CR-V могли бы стать Range Rover Evoque Convertible, оснащенный матерчатым верхом с Z-образным механизмом, или Jeep Wrangler. Последний может комплектоваться жестким верхом с модульной конструкцией и мягкой съемной крышей.
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