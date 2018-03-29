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Салон Lamborghini появится в ЮФО в период с 2020 по 2025 год
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Салон Lamborghini появится в ЮФО в период с 2020 по 2025 год 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Руководитель марки Lamborghini в России Константин Сычев заявил о планах открыть автосалон по продаже итальянских суперкаров в Южном федеральном округе.
Константин Сычев в интервью изданию «Автобизнесревю» подтвердил планы компании по открытию третьего автосалона Lamborghini в России и желании компании дальше развивать дилерскую сеть. По словам Константина Сычева, следующий центр Lamborghini планируется открыть в Южном федеральном округе. Это один из стратегически важных для компании регионов. В качестве городов рассматриваются Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи. Стоимость строительства автосалона составит порядка 50 миллионов рублей, а период окупаемости три года. Напомним, по итогам прошлого года в ЮФО было продано четыре автомобиля Lamborghini. Как ранее писал «Южный автомобиль», вероятнее всего дилерский центр Lamborghini появится в Краснодаре. Представительство Lamborghini в России уж объявляло тендер на строительство салона в ЮФО к 30 ноября 2017 года, однако желающих реализовать проект не нашлось. По словам Константина Сычева, сейчас идут переговоры с потенциальными партнерами в ЮФО, но назвать конкретную компанию российское руководство пока не готово. Сейчас переговоры находятся на стадии подписания соглашения о конфиденциальности. В ЮФО можно выделить двух-трех потенциальных партнеров. В 2012 году претендетов могло быть пять-шесть но теперь их меньше.
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