Кроссовер Suzuki Vitara Brezza будут выпускать под брендом Toyota

Между японскими компаниями подписано еще одно соглашение в рамках делового партнерства.

Меморандум о сотрудничестве Toyota Motor Corporation и Suzuki Motor Corporation подписали в начале прошлого года. Как тогда сообщалось, компании намерены совместно «разрабатывать новейшие „зелёные“ и информационные технологии, а также сотрудничать в сфере безопасности». Кроме того, Тойота и Сузуки договорились о «взаимных поставках продукции и комплектующих».

В ноябре 2017-го появилось дополнительное соглашение, предусматривающее продвижение электрифицированных машин на индийском рынке. Теперь подписан еще один договор — о взаимном «обмене» моделями между компаниями. Так, под маркой Toyota на индийском рынке будут продавать компактный кроссовер Vitara Brezza и хэтчбек Baleno, а седан Corolla выпустят под местным брендом Maruti Suzuki («дочка» Сузуки). Остальные подробности — например, объемы и сроки начала продаж машин — компании обещали раскрыть позже.

По данным индийских СМИ, Toyota и Suzuki не ограничатся «перевешиванием» эмблем: дизайн машин скорректируют в соответствие с фирменным стилем каждого бренда. То есть наверняка у Vitara Brezza, Baleno и Corolla изменятся бамперы, радиаторные решетки и оптика. Также, вероятно, будет отличаться состав комплектаций. Не исключено, что поменяют и названия моделей. А вот моторы и трансмиссии останутся прежними.

Ожидается, что «новинки» Toyota и Suzuki представят в первой половине следующего года. Пока неизвестно, появятся ли перелицованные модели в других странах.

Отметим, Maruti Suzuki — лидер авторынка Индии. В прошлом году компания реализовала в этой стране более 1 602 000 машин. Показатели Тойоты гораздо скромнее — около 139 500 автомобилей. Кстати, в ТОП-10 самых популярных в Индии брендов Toyota занимает лишь шестую строчку (второе место — Hyundai , третье — Mahindra, четвертое — Honda , пятое — Tata ).

Ранее Тойота представила обновленный седан Yaris, предназначенный для североамериканского рынка: под этим именем там продают перелицованную Mazda2.

По материалам: www.kolesa.ru