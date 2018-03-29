Toyota Corolla хэтчбек: переименовали по пути из Женевы…

Совершенно логично, что после обновления поколения Auris, который отныне установлен на платформу TNGA, машина по пути в США получила более привычное для янки имя — Corollahatch. Марка давным-давно приучила Америку к маленьким машинам — здесь продаются не только компактные Toyota , но и субкомпактные — тот же Yaris доступен в гибридной, да и нынешняя Corollahatch пользуется устойчивым спросом. Интересно, что хэтчбек в США дороже, чем седан на 200 долларов.

Corolla хэтчбек нового поколения, конечно, примечательна не только дизайном и платформой, отныне в распоряжении водителя набор таких опций, как, скажем, адаптивные фары, которые прежде на компактный класс не ставили. Луч от фары может перемещаться и вверх, и вниз — в зависимости от угла поворота рулевого колеса, скорости автомобиля, наличия уклона или подъёма.

Есть изменения и под капотом — место базового 1,8-литрового мотора с распределённым впрыском занял 2,0-литровый агрегат. Интересно, что по габаритно-массовым показателям новый мотор большего объёма меньше и легче прежнего — технологии не стоят на месте! Кроме того, впрыск здесь двойной, по системе D-4S, где на цилиндр работают две форсунки — одна впрыскивает топливо в камеру сгорания, вторая — во впускной патрубок перед цилиндром. Степень сжатия агрегата — 13.

Пару двигателю составили 6-ступенчатая «механика» или вариатор, электроника которого имитирует переключение аж десяти «ручных» ступеней. Увы, пока эта красота не для нас — Auris давно с российского рынка ушёл, так что ждём, когда на «тележку» TNGA поставят обычную Corolla седан.