Интересная семерка российских концепт-каров

Проблемы с реализацией новых идей и разработок в нашей стране надежно прижились еще с советских времен. Тогда, чтобы запустить массовое производство новой модели автомобиля, нужно было потратить кучу нервов и времени.

Сегодня ситуация конечно не настолько ужасная. Но и до полной победы над бюрократией пока еще не так близко, как хотелось бы.

А вот что касательно интересных идей — то тут у нас полный порядок. Предлагаем вашему вниманию несколько концепт-моделей.

Оригинальную концепцию предложили на переделку GAZ ZIM-12. По версии тюнеров — это ZIM-12 Акула.

Группа автодизайнеров из Marussia Motors предложили свою версию современного автомобиля «Волк».

Первая «Волга» ГАЗ-21 могла бы сегодня выглядеть именно так, как предложили российские автодизайнеры.

Дизайнеры АВТОВАЗА предложили свою концептуальную автомодель — LADA Evolution. Удалось им достичь хороших результатов? Наверное…

А вот другой концепт — Lada Voron — это уже нечто особенное, интересное, современное.

А вот современная ГАЗ-20М «Победа» сегодня вероятнее всего выглядела бы именно так.

Что касательно автомобиля «Волга» 5000 GL, то это не просто рендерное изображение. Эта автомодель имеет реальный прототип. Так то не ровен час, покатаемся на новой «Волге».