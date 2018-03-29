Автозавод GM Uzbekistan привезет в Россию две новые автомодели

Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan начинает производство новых автомоделей: Chevrolet Tracker и свежей версии Chevrolet Cobalt . Для российского авторынка обсуждаемые автоновинки будут представлены под автобрендом Ravon.

Первая автоновинка — Ravon Tracker. По сути это доработанная и «осовремененная» модификация Chevrolet Trax 2017 г.в.

Из внешних обновлений можно отметить новую радиаторную решетку, обновленную оптику. В салоне базовой модификации сиденья имеют тканевую обивку, четыре защитных подушки и ремни безопасности с преднатяжителями.

Как дополнительную опцию можно заказать кожаные кресла, мультимедиа систему и круиз-контроль.

Вторая новинка для РФ получила имя — Ravon R4 . Внешний вид обсуждаемой автомодели почти что идентичен Chevrolet Cobalt. Конечно же данная автоновинка была «осовременена». Также как и первая автомодель (Ravon Tracker), Ravon R4 теперь имеет новую решетку радиатора, преображенную оптику и кузовные элементы.

Обе новинки ожидаются в российских автосалонах в 2019 году.