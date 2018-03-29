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Автозавод GM Uzbekistan привезет в Россию две новые автомодели
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Автозавод GM Uzbekistan привезет в Россию две новые автомодели 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan начинает производство новых автомоделей: Chevrolet Tracker и свежей версии Chevrolet Cobalt. Для российского авторынка обсуждаемые автоновинки будут представлены под автобрендом Ravon.
Первая автоновинка — Ravon Tracker. По сути это доработанная и «осовремененная» модификация Chevrolet Trax 2017 г.в.
Из внешних обновлений можно отметить новую радиаторную решетку, обновленную оптику. В салоне базовой модификации сиденья имеют тканевую обивку, четыре защитных подушки и ремни безопасности с преднатяжителями.
Как дополнительную опцию можно заказать кожаные кресла, мультимедиа систему и круиз-контроль.
Вторая новинка для РФ получила имя — Ravon R4. Внешний вид обсуждаемой автомодели почти что идентичен Chevrolet Cobalt. Конечно же данная автоновинка была «осовременена». Также как и первая автомодель (Ravon Tracker), Ravon R4 теперь имеет новую решетку радиатора, преображенную оптику и кузовные элементы.
Обе новинки ожидаются в российских автосалонах в 2019 году.
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