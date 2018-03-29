Пятерка самых странных автомоделей за всю историю BMW

Если в компании автолюбителей вы вдруг сообщите, что баварский автобренд BMW выпускает какие-то нелепые автомодели, вы рискуете как минимум встретить недоумевающие взгляды. Однако такое положение дел у автобренда из Германии было не всегда.

Вашему вниманию приводим рейтинг нелепых автомоделей от BMW в обратном порядке.

Пятое место можно смело присвоить BMW UR Roadster. Тогда, в конце 80-х такой концепт-дизайн был просто не понят.

Выпущенная в 1999 году автомодель BMW Z22 получила как те времена очень серьезные опции в виде камер бокового обзора и сканера отпечатка пальцев.

Третье место за пикапом, выпущенном в 2011 году на базе автомодели M3. Тогда над рекламными фото данной модели просто посмеялись, посчитав их розыгрышем. На второй строке разместился концепт-гибрид BMW Е1 1991 г.в. Тогда данный вид силового агрегата не прижился в BMW.

Лидером «хит-парада» называют автомодель Z1 Coupe Concept, выпущенную в 1991 году. Действительно, автодизайнеры все смешали в кучу.