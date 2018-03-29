Acura «оспортивила» кросс MDX

Большой семиместный кроссовер стал четвертой моделью марки, получившей исполнение A-Spec. Японская марка анонсировала спорт-версию A-Spec для своих моделей около года назад. В настоящее такое исполнение есть у седанов ILX и TLX. Кроссовер RDX нового поколения получил ее сразу же, а сейчас вариант A-Spec появился у Acura MDX.

Правда, в техническом плане MDX A-Spec ничем не отличается от стандартной версии. В числе внешних отличий переработанные бамперы с более крупными передними воздухозаборниками, задний фальшдиффузор, 20-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, черные подложки головной оптики и задних фонарей, зачерненная радиаторная решетка и наконечники выхлопа большего размера. Спортивный характер версии A-Spec в салоне автомобиля выражается в красных акцентах в виде вставок, прострочки и вкраплений в оформлении приборов, комбинированной кожано-замшевой обивке сидений, металлических накладках на педалях и вставках под карбон на передней панели. Пакет A-Spec доступен исключительно для полноприводных автомобилей с атмосферным 294-сильным мотором V6 объемом 3,5 литра, или же с 325-сильной гибридной силовой установкой.

Конечно, вся эта «спортивная заряженность» фейковая, но версии A-Spec пользуются популярностью и в компании уже задумались о возрождении настоящих «заряженных» моделей Type-S. Последним таким автомобилем был седан Acura TLX 2008 года. Новые Type-S появятся через несколько лет с «турбошестерками», модернизированными подвесками и более мощными тормозами. Скорее всего, пакеты Type-S будут предложены и для кроссоверов. Продажи же Acura MDX A-Spec в Соединенных Штатах начнутся летом.