Ещё
Анонсирован Acura MDX в спортивной версии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анонсирован Acura MDX в спортивной версии 

Daily-Motor 36 минут назад
Фото: Daily-Motor
Около года назад спортивную модификацию А-Spec получили несколько седанов японского бренда, а сейчас её получила ещё и модель Acura MDX.
Новинка отличается от актуальной модели значительно переработанными бамперами с габаритными воздухосборниками, двадцатидюймовыми колёсными дисками, чёрной подложкой оптики и новой радиаторной решёткой. Что касается технических характеристик, то спорт-версия не будет отличаться от актуальной.
В интерьере присутствуют красные вставки, которые выступают в роли ярких акцентов и намекают на спортивную ориентацию Acura MDX. На педалях появились металлические накладки, а на передней панели оригинальные вставки, имитирующие карбон. Пакет спортивных обновлений будет доступен только для кроссоверов с полноприводной модификацией. У них под капотом может стоять мотор объёмом в три с половиной литра и отдачей в двести девяносто четыре лошадиные силы или же гибридная силовая установка с отдачей в триста двадцать пять лошадиных сил. Продажи обновлённого паркетника стартуют летом этого года.
Daily-Motor: последние новости
Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей Model S из-за гидроусилителя BMW из-за спойлера отзывает в РФ более тысячи кроссоверов X3 Оглашены сроки выхода Nissan Sentra
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин подскочит в цене в ближайшее время468
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов65
Разрешить тонировку
«На Кубани — беспредел»: инспектор шокировал главу ГИБДД7
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение