Анонсирован Acura MDX в спортивной версии

Около года назад спортивную модификацию А-Spec получили несколько седанов японского бренда, а сейчас её получила ещё и модель Acura MDX.

Новинка отличается от актуальной модели значительно переработанными бамперами с габаритными воздухосборниками, двадцатидюймовыми колёсными дисками, чёрной подложкой оптики и новой радиаторной решёткой. Что касается технических характеристик, то спорт-версия не будет отличаться от актуальной.

В интерьере присутствуют красные вставки, которые выступают в роли ярких акцентов и намекают на спортивную ориентацию Acura MDX. На педалях появились металлические накладки, а на передней панели оригинальные вставки, имитирующие карбон. Пакет спортивных обновлений будет доступен только для кроссоверов с полноприводной модификацией. У них под капотом может стоять мотор объёмом в три с половиной литра и отдачей в двести девяносто четыре лошадиные силы или же гибридная силовая установка с отдачей в триста двадцать пять лошадиных сил. Продажи обновлённого паркетника стартуют летом этого года.