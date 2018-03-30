Замеченный тестовый прототип без камуфляжа намекает на скорый дебют новинки.
Автопроизводитель Audi готовит «заряженную» версию самого компактного своего кроссовера к мировой премьере текущей осенью. Она получит название SQ2. Разработкой занимается подразделение Audi Sport. Накануне фотошпионы заметили в очередной раз тестовый экземпляр, но теперь практически без камуфляжа. Фотографии оказались в распоряжении издания Motor1.
Оказалось, что новинка получит легкие изменения в аэродинамическом обвесе кузова. Их даже можно спутать с пакетом S Line. Речь идет о новом переднем бампере с увеличенными воздухозаборниками. Главным отличием, конечно, является «четырехствольный» выхлоп. Сдвоенные патрубки выхлопной системы сложно не заметить сзади автомобиля.
Инсайдеры уже слили информацию о том, что под капотом SQ2 будет двухлитровый бензиновый турбомотор от модели Audi S3, в которой он выдает 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Так как компактный кроссовер Q2 находится классом ниже A3, то и его версия SQ2 должна получить дефорсированный мотор. Ожидается, что его мощность составит чуть более 250 сил. Также обязательно SQ2 оснастят системой полного привода Quattro.
Audi Q2 TDI quattro S line
Мировая премьера кроссовера Audi SQ2 может состояться в начале октября на международном автосалоне в Париже. С меньшей долей вероятности дебют может пройти уже в апреле на Пекинской автомобильной выставке. Кстати, в Китае Audi Q2 будет представлен с удлиненной колесной базой, в том числе и в полностью электрической версии Q2 L E-Tron.
Также в июне текущего года ожидается мировая презентация серийного кросс-купе Audi Q8.
По материалам: www.kolesa.ru