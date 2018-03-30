Audi SQ2 готовится к премьере — новые подробности

Замеченный тестовый прототип без камуфляжа намекает на скорый дебют новинки.

Автопроизводитель Audi готовит «заряженную» версию самого компактного своего кроссовера к мировой премьере текущей осенью. Она получит название SQ2. Разработкой занимается подразделение Audi Sport. Накануне фотошпионы заметили в очередной раз тестовый экземпляр, но теперь практически без камуфляжа. Фотографии оказались в распоряжении издания Motor1.

Оказалось, что новинка получит легкие изменения в аэродинамическом обвесе кузова. Их даже можно спутать с пакетом S Line. Речь идет о новом переднем бампере с увеличенными воздухозаборниками. Главным отличием, конечно, является «четырехствольный» выхлоп. Сдвоенные патрубки выхлопной системы сложно не заметить сзади автомобиля.

Инсайдеры уже слили информацию о том, что под капотом SQ2 будет двухлитровый бензиновый турбомотор от модели Audi S3 , в которой он выдает 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Так как компактный кроссовер Q2 находится классом ниже A3, то и его версия SQ2 должна получить дефорсированный мотор. Ожидается, что его мощность составит чуть более 250 сил. Также обязательно SQ2 оснастят системой полного привода Quattro.

Мировая премьера кроссовера Audi SQ2 может состояться в начале октября на международном автосалоне в Париже. С меньшей долей вероятности дебют может пройти уже в апреле на Пекинской автомобильной выставке. Кстати, в Китае Audi Q2 будет представлен с удлиненной колесной базой, в том числе и в полностью электрической версии Q2 L E-Tron.

Также в июне текущего года ожидается мировая презентация серийного кросс-купе Audi Q8.

По материалам: www.kolesa.ru