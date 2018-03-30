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Опубликованы фото кроссовера Audi SQ2 без камуфляжа
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Опубликованы фото кроссовера Audi SQ2 без камуфляжа 

Daily-Motor 15 минут назад
Фото: Daily-Motor
Немецкий автомобильный концерн Audi «выкатил» на тестовые испытания прототип «заряженного» кроссовера SQ2. Уникальность этих фотографий заключается в том, что на них «паркетник» практически полностью лишен камуфляжной пленки, которой был оклеен до этого в ходе многочисленных обкаток по дорогам Европы.
Официальная презентация нового Audi SQ2 состоится осенью 2018 года на автосалоне в Париже. Разработка этой модели ведется подразделением Audi Sport.
Судя по опубликованным шпионским фото, новинка получит модернизированные передний бампер с крупными воздухозаборниками и две пары сдвоенных патрубков выхлопа. По последним слухам, автомобиль оснастят улучшенными тормозами, а также жесткой спортивной подвеской.
Под капот немецкого кроссовера планируется установка 2-литрового турбированного движка с отдачей в 280 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Связку ему составит 7-диапазонный робот. Привод — фирменный полный Quattro.
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