Artisan Spirits представил боди-кит Black Label для Lexus IS

Седан получил внешний тюнинг от признанных мастеров переделки японских автомобилей.

Японское тюнинг-ателье Artisan Spirits презентовал новый комплект аэродинамического обвеса для седана D-класса Lexus IS под названием Black Label.

Продажи седана Lexus IS в Европе в прошлом году стали минимальными с начала производства текущего поколения — лишь 5 649 единиц. Возможно, не хватало яркого образа модели. Японцы из Artisan Spirits решили исправить эту ошибку и представили свой боди-кит Black Label, который явно привносит индивидуальность во внешний вид автомобиля.

Новые элементы кузова подчеркивают гармоничность линий IS и создают акценты в нужных местах. В комплект кузова входит передний сплиттер с боковыми молдингами для стандартного бампера. Он занижает визуально переднюю часть на 28 мм. Боковые юбки получили подставки, также занижающие дорожный просвет.

Новый задний диффузор тоже включает в себя боковые подставки. Из него торчат хромированные трапециевидные наконечники патрубков выхлопной системы. На крышке багажника и вверху заднего стекла появились небольшие стильные спойлеры. Они изготовлены из карбона.

Дополнительно клиенты могут заказать карбоновую решетку радиатора и комплект 20-дюймовых колесных дисков CORART A5.

Тюнинговая компания Artisan Spirits указала, что на экземпляре Lexus IS для презентации боди-кита Black Label занизила подвеску на 50 миллиметров. Однако она не предоставила сведений, за счет чего это было сделано.

В начале года тюнинг-ателье Artisan Spirits показало новый аэродинамический обвес для купе Lexus LC

По материалам: www.kolesa.ru