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Artisan Spirits представил боди-кит Black Label для Lexus IS
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Artisan Spirits представил боди-кит Black Label для Lexus IS 

Карельские вести 7 минут назад
Фото: Карельские вести
Седан получил внешний тюнинг от признанных мастеров переделки японских автомобилей.
Японское тюнинг-ателье Artisan Spirits презентовал новый комплект аэродинамического обвеса для седана D-класса Lexus IS под названием Black Label.
Продажи седана Lexus IS в Европе в прошлом году стали минимальными с начала производства текущего поколения — лишь 5 649 единиц. Возможно, не хватало яркого образа модели. Японцы из Artisan Spirits решили исправить эту ошибку и представили свой боди-кит Black Label, который явно привносит индивидуальность во внешний вид автомобиля.
Новые элементы кузова подчеркивают гармоничность линий IS и создают акценты в нужных местах. В комплект кузова входит передний сплиттер с боковыми молдингами для стандартного бампера. Он занижает визуально переднюю часть на 28 мм. Боковые юбки получили подставки, также занижающие дорожный просвет.
Новый задний диффузор тоже включает в себя боковые подставки. Из него торчат хромированные трапециевидные наконечники патрубков выхлопной системы. На крышке багажника и вверху заднего стекла появились небольшие стильные спойлеры. Они изготовлены из карбона.
Дополнительно клиенты могут заказать карбоновую решетку радиатора и комплект 20-дюймовых колесных дисков CORART A5.
Тюнинговая компания Artisan Spirits указала, что на экземпляре Lexus IS для презентации боди-кита Black Label занизила подвеску на 50 миллиметров. Однако она не предоставила сведений, за счет чего это было сделано.
В начале года тюнинг-ателье Artisan Spirits показало новый аэродинамический обвес для купе Lexus LC.
По материалам: www.kolesa.ru
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