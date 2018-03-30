Cadillac CT6 V-sport обновил свой двигатель

Спортивный Cadillac 2019 года CT6 V-sport пополнился мотором 550-HP Biturbo V-8.

С точки зрения дизайна и инженерных решений это совершенно новая установка.

Она представляет собой мотор объемом в 4.2 литра, которые выходят на мощность в 550 лошадиных сил. В другой модификации будет на 50 единиц мощности меньше. Инженерная задумка состояла в том, чтобы при сохранении размеров сделать двигатель более производительным.

Так, выхлопные трубы выходят из отверстий между цилиндров, а не снаружи, как у большинства аналогов V8. Кроме того, улучшена система турбонаддува.

Экономия в массе достигается за счет использования узлов, изготовленных из алюминия. Несмотря на это двигатель способен обрабатывать давление турбин в 1.38 бара.

В двигателе существует современная система водяного охлаждения воздуха. Это, в свою очередь приводит к увеличению кислорода в воздушной массе и выходной мощности мотора.

Остается добавить, что обслуживать новую силовую установку будет девятиступенчатая коробка передач. Она будет передавать мощность двигателя на колеса в 20 дюймов.