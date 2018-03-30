Jeep Wrangler превратили в гостиничный номер с кофемашиной

Гостиничная сеть Super 8 отпраздновала завершение реновации номерного фонда выпуском концепт-кара Roadm8, построенного на базе Jeep Wrangler предыдущего поколения. Внедорожник, оснащенный встроенной кофеваркой и выполненный в стилистике комнат отеля, представили на автосалоне в Нью-Йорке.

На постройку машины ушло 2,5 тысячи часов и около 100 уникальных деталей — от капота с аэрографией до специальных эмблем. В отделке салона Wrangler используется ткань и дерево, из которых выполнена мебель в номерах отелей.

Помимо кофемашины, установленной между передними и задними сиденьями, внедорожник укомплектован мини-холодильником и развлекательной системой с сенсорными дисплеями.

В ноябре прошлого года на тюнинг-шоу SEMA компания Alpine Electronics совместно с производителем автомобильных аксессуаров Smittybilt представила шоу-кар Hellbender, построенный на базе Jeep Wrangler. Внедорожник оснастили пыле— и влагозащитной электроникой и укомплетовали пулементной турелью.