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Jeep Wrangler превратили в гостиничный номер с кофемашиной
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Jeep Wrangler превратили в гостиничный номер с кофемашиной 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Гостиничная сеть Super 8 отпраздновала завершение реновации номерного фонда выпуском концепт-кара Roadm8, построенного на базе Jeep Wrangler предыдущего поколения. Внедорожник, оснащенный встроенной кофеваркой и выполненный в стилистике комнат отеля, представили на автосалоне в Нью-Йорке.
На постройку машины ушло 2,5 тысячи часов и около 100 уникальных деталей — от капота с аэрографией до специальных эмблем. В отделке салона Wrangler используется ткань и дерево, из которых выполнена мебель в номерах отелей.
Помимо кофемашины, установленной между передними и задними сиденьями, внедорожник укомплектован мини-холодильником и развлекательной системой с сенсорными дисплеями.
В ноябре прошлого года на тюнинг-шоу SEMA компания Alpine Electronics совместно с производителем автомобильных аксессуаров Smittybilt представила шоу-кар Hellbender, построенный на базе Jeep Wrangler. Внедорожник оснастили пыле— и влагозащитной электроникой и укомплетовали пулементной турелью.
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