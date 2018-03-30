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Jeep Wrangler в Нью-Йорке представил отель на колесах
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Jeep Wrangler в Нью-Йорке представил отель на колесах 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
На автосалоне в Нью-Йорке Jeep показал концепт ROADM8.
Автомобильные эксперты уже поспешили его назвать передвижной гостиницей.
Идея создания данного внедорожника принадлежит сети отелей Super 8. При воплощении идеи была взята простая логическая цепочка. Так, людям свойственно путешествовать в автомобилях на дальние расстояния.
Некоторые из них по пути останавливаются в одном из представителей именно Super 8.
Создание внедорожника стало своеобразным маркетинговым ходом для гостиничной сети. Таким способом в Super 8 захотели показать, что инвестиции в 100 миллионов долларов не пропали даром.
В самом деле, машину можно рассматривать как передвижной гостиничный номер. Судите сами. Она окрашена в фирменные цвета отеля.
В салоне имеются мини-холодильник и кофеварка. На передней части автомобиля можно встретить черты, напоминающие интерьер номеров Super 8.
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