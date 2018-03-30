Простой и неубиваемый — «Лада Нива»

Говорить о том, что пятидверная Lada 4×4, более известная под названиями «Лада Нива» или Lada Taiga, — новая машина, не приходится. Тем не менее «семейная» версия этой модели, имеющая более длинную колесную базу и двери для задних пассажиров, на рынок стран Центральной Европы официально до сих пор не поставлялась. Бывшая «Лада Нива» совершенно не менялась десятилетиями. У нее было три ключа и несколько пепельниц, а еще она оставляла неизгладимое впечатление на бездорожье. Ничего не изменилось даже тогда, когда модель лишилась своего названия, превратившись из «Нивы» в Lada 4×4 или Lada Taiga. Она осталась такой же, как и в середине 1970-х годов: «грубый», без всяких изысков кузов, простейшая техника внутри и минимум комфорта. Хотя в самой последней модификации Lada 4×4 Urban уже можно обнаружить некий намек на этот самый комфорт. С этой зимы на немецкий рынок поставляются «Лады» с гидроусилителем руля, электрическими стеклоподъемниками, одноступенчатым подогревом сидений и центральным замком, управляющимся с брелока.

Возможностей для «индивидуализации» конкретного автомобиля до сих пор было немного: пара-тройка цветов на выбор, в том числе «эксклюзивная» окраска «сафари»-зебра — и все. Но отныне с этим покончено: теперь нам предлагают не только «Ниву» с трехдверным кузовом длиной всего 3,74 м, но и «пятидверку» длиной 4,24 м, имеющую багажник объемом 440 л (по сравнению с 263 л у «трехдверки»). А если сложить спинку задних сидений, то получатся аж без малого 800 л. Впрочем, двигатель остался прежним: четыре цилиндра, объем 1,7 л, мощность 83 л.с. и слабый крутящий момент в 129 Н/м на 4000 об/мин. Максимальная скорость, как ни странно, такая же, как у трехдверной модификации — 137 км/ч, а до 100 км/ч эта машина разгоняется без лишней спешки — за 19 секунд. Расход топлива этого внедорожника массой около 1,4 тонн — 9,5 л/100 км.

Насколько велика может быть разница между двумя автомобилями одного типа, можно увидеть при сравнении «Лада Нива» и «Мерседес-Бенц G-Класс». В конце 1970-х годов обе машины были абсолютно утилитарными, однако со временем « Мерседес » превратился в красавчика класса «люкс» и олицетворение успеха, а «Нива» почти не изменилась внешне и остается единственной надеждой автозавода из Тольятти на рынках многих европейских стран.

Автомобиль Mercedes-Benz G500 на Московском международном автомобильном салоне-2016

Тот, кто решается на покупку «Лада Нива», должен иметь свои причины: он, очевидно, не стремится казаться «крутым» или «в тренде», но зато хочет прикоснуться к одной из немногих русских «автомобильных легенд», тихонько надеясь, что не придется столкнуться с неприятными сюрпризами. Того, кто умеет управляться с грубой клавиатурой и с понижающей передачей и блокировкой дифференциала, не остановят ни лес, ни косогор. Этому способствуют небольшая масса авто, 22-сантиметровый дорожный просвет и способность «Нивы» преодолевать водные преграды глубиной до 65 сантиметров. Здесь, вдали от гладкого асфальта, Lada 4×4 всегда чувствовала себя в «своей стихии». Но когда поверхность под колесами становится ровнее, а скорость растет, у человека, сидящего в этом автомобиле, возникает ощущение, что он оказался в «машине времени» и переместился на несколько десятилетий назад.

Клиенты «Лада» считаются гораздо более неприхотливыми, чем поклонники других марок. Они воздерживаются от острой критики своих машин даже на таких отдаленных рынках, как Австралия, Уругвай или Исландия. В 1990-х годах существовала даже дизельная модификация, оснащенная французским двигателем, которая, однако, не добилась успеха на международном рынке. Производители «Нива» на протяжении многих лет оснащают свои машины, прямо скажем, не самой качественной механической пятиступенчатой коробкой передач. Длинную рукоятку рычага можно назвать какой угодно, но только не практичной, а если дорога под колесами совсем испортилась, то в распоряжении водителя есть, как известно, еще два маленьких рычажка включения пониженной передачи и блокировки дифференциала.

На бездорожье в распоряжении водителя в последние годы появился гидроусилитель руля, ставший наряду с антиблокировочной системой тормозов и улучшением показателя класса загрязнения воздуха до Euro 6 главным техническим достижением российского производителя. Если же «веселая» езда продолжается, то удовольствие за рулем Lada Taiga быстро улетучивается. Жесткий задний мост превращает езду по бездорожью на короткобазной «трехдверке» в бесконечные прыжки. На международном рынке долгое время продавалась только эта самая «трехдверка». В России же уже с начала 1990-х продается также «пятидверка» с удлиненной на 50 см колесной базой, которая теперь добралась и до немецкого рынка. В частности, на ее базе существуют различные особые модификации, предназначенные для армии и других специализированных ведомств — вплоть до машины «скорой помощи» и бронеавтомобиля.

В течение ближайших лет «Нива» должна покинуть рынок: она ни при каких условиях не соответствует требованиям безопасности Euro-NCAP. Базовая цена за трехдверную модификацию Lada 4×4 составляет 11 090 евро, а за пятидверную — 12 990 евро. За улучшенную версию Lada 4×4 Urban покупателю придется выложить 14 290 евро. Впрочем, она все равно стоит существенно дешевле, чем аналогичные машины конкурентов.