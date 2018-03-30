KIA выпустила специальную серию автомобилей к чемпионату мира-2018

1 апреля 2018 года во всех дилерских центрах KIA в России начинаются продажи специальной серии «2018 FWC», посвященной чемпионату мира в России. Серия создана на базе самых популярных моделей KIA: Rio , Rio X-Line, cee’d, cee’d_sw, Soul, Optima и Sportage.

Специальная серия 2018 FWC адресована, в частности, неравнодушным к футболу клиентам. Покупателям на выгодных условиях предлагаются уникальные комплектации популярных автомобилей, выпущенные в ограниченном количестве и имеющие эксклюзивные знаки отличия и аксессуары. Все автомобили специальной серии украшены бейджем «2018 FIFA World Cup Russia» и комплектуются дополнительными фирменными атрибутами.

Подготовка специальных серий популярных в России моделей KIA стала за последние годы традицией бренда. Ряд этих специальных серий был посвящен знаковым событиям в мире футбола. Так, специальная серия, приуроченная к чемпионату мира-2014 была подготовлена для моделей cee’d, Sportage и Optima. В апреле-июле 2016 года российские поклонники футбола имели возможность приобрести KIA Rio, cee’d и Soul в специальном исполнении для чемпионата Европы-2016. В 2017 году ряд моделей был предложен в специальной ограниченной серии, посвященной Кубку конфедераций. Автомобили специальных серий пользуются высоким спросом среди клиентов за счет выгодного «пакетного» предложения наиболее востребованных опций, а также благодаря своей эксклюзивности из-за ограниченного тиража и наличия специальных «знаков отличия», уточняют в пресс-службе KIA Motors Rus.

К преимуществам автомобилей специальной серии 2018 FWC относится традиционная для KIA в России длительная гарантия — 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию об автомобилях 2018 FWC можно получить у авторизованных дилеров KIA в России или на официальном сайте c 31 марта.