Ещё
KIA выпустила специальную серию автомобилей к чемпионату мира-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

KIA выпустила специальную серию автомобилей к чемпионату мира-2018 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
1 апреля 2018 года во всех дилерских центрах KIA в России начинаются продажи специальной серии «2018 FWC», посвященной чемпионату мира в России. Серия создана на базе самых популярных моделей KIA: Rio, Rio X-Line, cee’d, cee’d_sw, Soul, Optima и Sportage.
Специальная серия 2018 FWC адресована, в частности, неравнодушным к футболу клиентам. Покупателям на выгодных условиях предлагаются уникальные комплектации популярных автомобилей, выпущенные в ограниченном количестве и имеющие эксклюзивные знаки отличия и аксессуары. Все автомобили специальной серии украшены бейджем «2018 FIFA World Cup Russia» и комплектуются дополнительными фирменными атрибутами.
Подготовка специальных серий популярных в России моделей KIA стала за последние годы традицией бренда. Ряд этих специальных серий был посвящен знаковым событиям в мире футбола. Так, специальная серия, приуроченная к чемпионату мира-2014 была подготовлена для моделей cee’d, Sportage и Optima. В апреле-июле 2016 года российские поклонники футбола имели возможность приобрести KIA Rio, cee’d и Soul в специальном исполнении для чемпионата Европы-2016. В 2017 году ряд моделей был предложен в специальной ограниченной серии, посвященной Кубку конфедераций. Автомобили специальных серий пользуются высоким спросом среди клиентов за счет выгодного «пакетного» предложения наиболее востребованных опций, а также благодаря своей эксклюзивности из-за ограниченного тиража и наличия специальных «знаков отличия», уточняют в пресс-службе KIA Motors Rus.
К преимуществам автомобилей специальной серии 2018 FWC относится традиционная для KIA в России длительная гарантия — 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию об автомобилях 2018 FWC можно получить у авторизованных дилеров KIA в России или на официальном сайте c 31 марта.
Спорт-Экспресс: последние новости
В Кемеровской области загорелся автобус с детской волейбольной командой Исполком Союза конькобежцев России состоится 18 апреля Mitsubishi стала партнером Rosa Run-2018
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов61
Разрешить тонировку
Honda CR-V: машина, которую незаслуженно забыли
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода36
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение