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Представлена спортивная версия родстера McLaren 570S
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Представлена спортивная версия родстера McLaren 570S 

Daily-Motor 13 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания McLaren представила спортивную версию своего родстера 570S. Автомобиль получил модификацию под названием Track Pack.
Пакет опций для 570S доступен исключительно для тех клиентов McLaren, которые приобретают новый автомобиль. Отличается от обычного родстера модификация Track Pack наличием черной крыши, а также сниженной массой на 33 кг за счет более широкого использования композитных материалов.
В арсенал новой версии McLaren 570S вошли: спортивный выхлоп, система телеметрии для записи всей информации о пройденных кругах по треку, а также специальная отделка интерьера.
Приводит в движение новую модификацию британского суперкара прежний 3,8-литровый твин-турбированный двигатель с отдачей в 570 лошадиных сил. С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,2-секунды. Максимальная скорость составляет 328 километров в час.
Стоимость пакета Track Pack составляет 17 тысяч 160 фунтов стерлингов или 1 миллион 400 тысяч рублей по актуальному курсу.
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