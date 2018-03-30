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Spiegel: BMW отзовет более 11 тыс. машин из-за механизмов, искажающих показатели выбросов
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Spiegel: BMW отзовет более 11 тыс. машин из-за механизмов, искажающих показатели выбросов 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Реальное время
БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Федеральное ведомство автомобильного транспорта ФРГ распорядилось отозвать более 11 тыс. люксовых моделей BMW из-за установки на них механизмов, искажающих показатели выбросов вредных веществ. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel.
Отзыв касается моделей 750d и M550d. Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер обосновал такой шаг необходимостью заменить «недопустимые устройства» в двигателях.
Der Spiegel напомнил, что до сих пор концерн BMW отрицал манипуляции с выбросами вредных веществ в атмосферу. Тем не менее на прошлой неделе сотрудники прокуратуры Мюнхена и полицейские провели обыски в штаб-квартире германского автопроизводителя по делу о махинациях. Как сообщили в ведомстве, существует подозрение, что BMW AG использовал запрещенный механизм, который корректировал показатели.
В феврале в концерне заявили, что около 11 тыс. дизельных автомобилей оснащены программой, искажающей показатели выхлопов. Она была изначально разработана для моделей X5 и X6, но впоследствии установлена на машинах 5-й и 7-й серий. В BMW утверждают, что «речь не идет о целенаправленных манипуляциях»: по их словам, директива об установке ПО была выпущена по ошибке.
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