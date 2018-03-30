Porsche презентовала новую версию «убийцы» Tesla 

Porsche — лидер по мощности — может похвастаться уже не одним новым автомобилем, а презентация нового Porsche Mission E Cross Turismo должна проложить путь для электромобиля этой марки. Как заявил генеральный директор Porsche Оливер Блюм, данный электрический кроссовер демонстрирует, «как мы представляем себе чисто электрическое будущее». Так что замах получился более чем амбициозным — можно сказать, на все 100 рублей. Новый электрический Porsche на самом деле может предложить все, что на сегодняшний день должен иметь электромобиль: средняя дальность пробега до 400 км и максимальная скорость 250 км/ч — это верхняя граница для современного электромобиля, а 600 л.с. обеспечивают быстрое ускорение — до 100 км/ч за 3,5 секунды. Благодаря мощному полному приводу, активной пневмоподвеске и большему дорожному просвету, Porsche Mission E Cross Turismo можно отнести к кроссоверам. Но, к сожалению, не обошлось без минусов.
Основным из них является весьма затянутый запуск в серию, который Porsche все откладывает и откладывает. По всей видимости, машина еще далека от конвейера. По оценкам наших коллег из FOCUS Online, Porsche Mission E Cross Turismo выйдет в массовое производство самое раннее в начале 2020 года. И это несмотря на то, что конкуренты уже выпускают электрические внедорожники и кроссоверы в серийном производстве: в Женеве, например, был представлен Jaguar i-Pace, который может обогнать не только Porsche, но и Daimler, Audi и BMW. Неудивительно, что i-Pace также называют «убийцей Тесла». Когда Porsche Mission E Cross Turismo еще только запустит серийное производство, Jaguar, скорее всего, продаст уже тысячи копий своего i-Pace. Таким образом, единственная серьезная козырная карта Porsche — это собственная сеть быстрой зарядки, которую производитель автомобилей хочет развернуть в течение следующих нескольких лет. Это должно позволить заряжать автомобиль всего за 15 минут. Если планы концерна по созданию сети заправок будут реализованы, Porsche Mission E Cross Turismo, действительно, станет лидером в своем классе.
Фото: press-inform / Porsche
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