Откуда в США советские машины?

Первой и единственной в США советской машиной долгое время была «Победа», привезенная из Финляндии американцем одесского происхождения Стэнли Слоткиным, однако с тех пор ситуация кардинально изменилась. Но кто, как и для чего покупает и эксплуатирует советскую классику в США? Рассказывает оператор и фотограф Павел Суслов, который снимает видеоблог об отечественных машинах в Америке.

В это трудно поверить, но советские автомобили в США — не просто локальное явление, а зарождающееся движение. Крупнейшими являются клуб советских автомобилей в Сиэтле, где даже есть тематический музей, и объединение «СССРGarage» в Лос-Анджелесе. Но сборы постоянно проходят и в Нью-Йорке, и в Чикаго, а также в Майями, Портленде и других городах.

Интересно, что владельцами машин только в 90 процентах случаях являются иммигранты из России и стран СНГ, а остальные десять даже не говорят по-русски. Одного из ярких представителей этого необычного ретро-движения зовут Алексей Борисов — он и основал в Калифорнии клуб «CCCPGarage». Изначально Алексей купил в Сан-Франциско УАЗ 469 , а сейчас у него есть еще и ВАЗ-2106, ГАЗ-69 и мотоцикл К-750.

На последнем шоу под названием «CCCP Car Show» в Лос-Анджелесе собралось 18 автомобилей, и с каждым месяцем участников движения только прибавляется. Причем, помимо своих собственных автомобильных выставок владельцы «Волг» и «Жигулей» регулярно приезжают на общие сборы классических автомобилей, где непривычная советская техника попадает в центр внимания.

Американцев сложно удивить традиционной классикой: в стране огромное количество раритетов разного уровня, от Ferrari 250 GTO до всевозможных хот-родов, но советские машины до сих пор вызывают вопросы у местных.

Особенно активно люди на улицах реагируют на УАЗ — один из местных автоэнтузиастов даже сравнил его с классическим американским школьным автобусом: такие же неудобные дерматиновые сиденья, железный пол и жесткая подвеска, от которой иногда подлетаешь до потолка.

Больше всего людей в советских автомобилях удивляет отсутствие подстаканников — в американских они устанавливаются чуть ли не с пятидесятых годов. Им не объяснишь, что в СССР в них просто нечего было ставить, да и сейчас в России Starbucks далеко не на каждом шагу.

Еще один сюрприз — отсутствие у некоторых моделей подголовников. Люди, нервно посмеиваясь, спрашивают про подушки безопасности.

Прохожие реагируют на советскую классику самым неожиданным образом. Бывало люди перебегали через четыре полосы непрерывного движения, наплевав на все порядки и правила, только чтобы подойти и задать пару вопросов: «Это что, шестерка что ли? У нас такая в 80-х была, на дачу на ней ездили!».

Попадают на территорию Штатов советские машины абсолютно разными путями. Некоторые из них привозятся из Канады, куда поставлялись различные модели вплоть до 1997 года, например, Lada Niva, Lada Samara и 2106/2107.

Большое количество автомобилей доставляют напрямую из России, Украины, Беларуси, Литвы и других стран — машины под заказ приплывают на кораблях в порты Лос-Анджелеса, Сан Франциско, Нью-Йорка и Майами, но, увы, не всегда в хорошем состоянии.

Например, недавно в Калифорнию прибыл первый в штате ГАЗ 66 . Уезжала машина из Белоруссии, полностью отреставрированной, а приплыла без бензина, с разрезанными сиденьями и обшивкой. Видимо, в салоне что-то искала таможня и отнеслась к грузу очень грубо.

Стоимость советских автомобилей в Штатах очень сильно варьируется в зависимости от состояния и аппетитов продавца. Цены на «Жигули» в музейной кондиции могут начинаться от 8 тысяч долларов с доставкой и растаможкой, а заканчиваться на 27 тысячах. Во всяком случае, именно по такой цене сейчас продается один ВАЗ-2105 из Массачусетса.

У этих же ребят в продаже есть и ЛУАЗ, и ЗАЗ 968 , и Москвич-2141 Aleco. Непонятно, кто будет покупать этот шедевр автомобилестроения за такие деньги, но практика показывает, что рано или поздно клиент находится.

motor.ru

Купленные «Жигули» еще нужно чинить и этим в большинстве случаев занимаются механики, которые работали с нашей техникой во времена Союза, еще до иммиграции. Есть те, кто занимаются восстановлением и перешивкой салона, есть специалисты по покраске и механической части.

Таких механиков в том же Лос-Анджелесе немного, но на клубные машины пока сил хватает. Для американского же сервиса отечественная классика слишком специфическая — нужно знать нюансы ухода и обслуживания.

В общем, путь на американские сервисы для УАЗов и «Волг» заказан, а вот их судьба в США сегодня выглядит радужной, как никогда. При такой развитой автомобильной культуре тема советских машин будет приобретать все большую загадочность и эксклюзивность. Кто знает, может это превратится в новый тренд?