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SF Motors раскрывает две новые концепции дальнего электрического внедорожника
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SF Motors раскрывает две новые концепции дальнего электрического внедорожника 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
SF-Motors представила два концепткара в виде электрических кроссоверов.
Их производство может начаться в самое ближайшее время.
Вниманию потенциальных покупателей представлены два внедорожника. Один из них — SF5 будет выпущен в виде кроссовера среднего класса. В свою очередь SF7 представляет собой полноценный вариант.
На SF5 уже принимаются предварительные заказы, поскольку выпуск данной модели запланирован на 2019 год. О дате выхода SF7 информации пока нет.
Новые кроссоверы будут изготавливаться на заводах в Чунцине (Китай) и Индиане. Последний известен тем, что на нем еще совсем недавно выпускали Hummers.
Предполагается введение полного цикла производства. Это означает, что на производственных мощностях будут делать не только сами машины, но и аккумуляторы, двигатели к ним.
Что касается характеристики силовых установок, то, например, известно, что на SF7 будут установлены четыре электродвигателя суммарной мощностью 800 кВт. Они позволят разогнать машину до 100 километров за 3 секунды. Авто, в свою очередь, сможет проехать без подзарядки до 500 км.
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