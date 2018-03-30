SF Motors раскрывает две новые концепции дальнего электрического внедорожника

SF-Motors представила два концепткара в виде электрических кроссоверов.

Их производство может начаться в самое ближайшее время.

Вниманию потенциальных покупателей представлены два внедорожника. Один из них — SF5 будет выпущен в виде кроссовера среднего класса. В свою очередь SF7 представляет собой полноценный вариант.

На SF5 уже принимаются предварительные заказы, поскольку выпуск данной модели запланирован на 2019 год. О дате выхода SF7 информации пока нет.

Новые кроссоверы будут изготавливаться на заводах в Чунцине (Китай) и Индиане. Последний известен тем, что на нем еще совсем недавно выпускали Hummers.

Предполагается введение полного цикла производства. Это означает, что на производственных мощностях будут делать не только сами машины, но и аккумуляторы, двигатели к ним.

Что касается характеристики силовых установок, то, например, известно, что на SF7 будут установлены четыре электродвигателя суммарной мощностью 800 кВт. Они позволят разогнать машину до 100 километров за 3 секунды. Авто, в свою очередь, сможет проехать без подзарядки до 500 км.