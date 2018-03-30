Китайский «паркетник» с итальянскими корнями: SWM представила новинку

Новый пятиместный кроссовер выйдет на рынок Поднебесной летом текущего года.

Компания SWM Motors появилась на свет в 2014 году, она принадлежит фирме Brilliance-Shineray, совместному предприятию Brilliance и Shineray Motorcycle. У относительно молодого автопроизводителя — «итальянские корни»: в 1971-м в Милане была создана компания SVVM, ее название расшифровывалось как Sironi Vergani Vimercate Milano (первые два слова — имена основателей, затем две V слились в W). Эта фирма выпускала мотоциклы, но в 1984-м она прекратила свое существование. Четыре года назад марку выкупила китайская Shineray Motorcycle, возобновившая производство мототехники в Италии. Позже компания начала сотрудничать с Brilliance, в результате чего и появилась SWM Motors.

На фото: SWM G01 Бренд SWM представлен только в Поднебесной, сегодня под ним продают два компактвэна — X7 (дебютировал летом 2016-го) и X3 (вышел на рынок весной 2017-го). А в августе этого года до китайских дилеров должен добраться пятиместный кроссовер, который назвали G01.

Первый показ «паркетника» состоялся накануне в Милане, на стадионе Giuseppe Meazza — SWM Motors таким образом подчеркнула свое «итальянское происхождение». Кстати, в Милане же находится исследовательский центр компании, хотя производство машин налажено в Китае.

Кросс построен на новой платформе, габариты модели пока не раскрываются. Дизайн SWM G01 выполнен в другом стиле, на компактвэны X3 и X7 «паркетник» не похож. Ожидается, что SUV предложат с бензиновым турбомотором 1.5, который будет сочетаться с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом». Отдача двигателя неизвестна. Для вэнов X3 и X7 тоже предусмотрен мотор 1.5T, на этих моделях он выдает 156 л.с. Привод же у кроссовера будет только передним.

Полноценную презентацию SWM G01 проведут в апреле в рамках Пекинского автосалона.

В Китае бренд SWM — середнячок: в прошлом году там было продано 64 252 автомобиля. О планах марки выйти за пределы «поднебесного» рынка не сообщается.

Ранее другая китайская компания анонсировала новинку –Zotye скоро представит кроссовер T600 следующего поколения.

По материалам: www.kolesa.ru