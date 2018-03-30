В Милане показали новый 5-местный кроссовер SWM G01

На специальном мероприятии в Милане (Италия) китайская автомобильная компания SWM Motors, принадлежащая концернам Brilliance и Shineray Motorcycle, показала свой новый компактный кроссовер под индексом G01. В продажу в «Поднебесной» новинка поступит летом 2018 года.

Новый 5-местный «паркетник» получил оригинальный дизайн, который не имеет ничего общего со своими старшими собратьями SWM X3 и X7, уже доступными на рынке КНР.

SWM G01 получил под капот 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей в 156 лошадиных сил. Сочетается с ним 5-ступенчатая «механика» или бесступенчатая коробка передач CVT (вариатор). Привод — исключительно передний.

В список оснащения автомобиля входят: система стабилизации, панорамная крыша с люком, многозонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, камера кругового видеообзора, цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и многое другое.

Полноценная презентация нового китайского кроссовера SWM G01 состоится в рамках автомобильной выставки в Пекине (Beijing Auto Show-2018) в следующем месяце.