«Зачем головой об лед?»: психолог судится с гаишником

На Урале сотрудник ГИБДД оказался за решеткой, обвинив в пьяном вождении детского психолога. Полицейский утверждает, что задержал нетрезвую молодую женщину, когда та после выпитой бутылки пива пыталась отъехать от дома. Сама автомобилистка заявила «Газете.Ru» , что инспектор ее оскорбил и сильно толкнул. От удара она упала головой на обледеневшую дорогу и получила сотрясение мозга.

Громкий скандал разразился в Златоусте (Челябинская область) после того, как психолог местной школы обвинила инспектора ГИБДД в превышении должностных полномочий и избиении. Как рассказали «Газете.Ru» обе стороны конфликта, скандальное задержание 33-летней Анны Милютиной произошло около пяти утра в субботу, 17 февраля 2018 года. Началось все с того, что Милютина, сотрудница местной средней школы, вместе со своим близким другом, Михаилом, возвращалась домой из гостей: по ее словам, они сидели у соседки неподалеку.

Ее спутник там выпил пива, но сама женщина, с ее слов, не пила.

«Мы решили доехать домой на автомобиле, у меня отечественный «ВАЗ», — рассказала женщина. — Подъехали к подъезду, и тут оказалось, что неподалеку дежурил наряд ДПС. Инспекторы подошли, стали вытягивать нас из автомобиля, предъявлять претензии, мол, зачем мы поменялись местами. Но мы этого не делали, за рулем была именно я.

В итоге на Михаила стали составлять протокол в служебной машине. Инспекторы Михаил Сухорук и Макеев стали его оскорблять, называть алкашом, особенно после того, как выяснилось, что он ранее находился в местах лишения свободы. Но проходить медосвидетельствование Михаил категорически отказался на основании того, что автомобилем он не управлял, на него составили протокол за отказ от медосвидетельствования и увезли в участок».

Пока длилось общение с полицейскими, Макеева заявила, что выпила на их глазах бутылку пива — объяснить свой поступок в беседе с «Газетой.Ru» она не смогла.

Тем временем оформлять задержанного приехал еще один автомобиль. Когда спутника Милютиной увезли, по ее словам, она решила переставить машину. Она села за руль и проехала несколько метров. Но женщина не ожидала, что один из нарядов ДПС останется патрулировать территорию — ее сразу заметили оставшиеся инспекторы — все те же Михаил Сухорук и инспектор Макеев.

«Инспекторы запугали меня, что машину заберут на эвакуаторе, я решила поставить ее за дом, мне надо было проехать всего-то 30 метров, — сказала Милютина. — Это узкая улица с односторонним движением на придомовой территории. И тут мне дорогу перегородил патрульный автомобиль.

Гаишники попросили меня выйти и сесть к ним в машину для составления протокола за пьяное вождение. Они же знают, что я при них выпила бутылку пива. Я этого и не отрицала. Они несколько раз спрашивали меня, пройду ли я медосвидетельствование на месте, но я отказалась и попросила отвезти меня в наркологию. И потом начался конфликт — они хотели эвакуировать машину, требовали отдать им ключи, чтобы подогнать ее к эвакуатору.

Когда я отказалась, они начали грубо вытаскивать меня из машины, оскорблять, крыть матом. И сказали, что сейчас будут меня досматривать. Я категорически отказалась — попросила понятых и требовала, чтобы досматривала меня только женщина. Гаишники сказали, что понятых у них нет и тогда я отказалась от досмотра, началась перепалка».

Далее, как утверждает Милютина, она попыталась выйти из патрульной машины.

После чего ее за одежду грубо схватил инспектор Сухорук, мужчина спортивной комплекции, и с силой толкнул.

«Я полетела назад, а дорога идет под уклон, я упала прямо головой прямо на покрытую льдом дорогу, — утверждает женщина. — Потеряла на некоторое время сознание.

Очнулась, когда меня уже пытался поднять Сухорук. А Макеев лазил у меня по карманам, искал ключи от машины. В итоге он их нашел, после чего отогнал ее к эвакуатору.

Меня привезли в диспансер, где провели медосвидетельствоване — результат 0,7 промилле.

Инспекторы уехали, а мне пришлось идти домой пешком — меня же забрали одну, без вещей, даже не разрешили подняться домой, где у меня остались двое детей. После этого я в 10 утра на следующий день пришла в травматологический кабинет, там мне сделали снимки и зафиксировали сотрясение мозга. Все справки у меня есть. Врач предложил мне сразу вызвать «скорую» и положить меня в неврологическое отделение, но сначала пришла в отдел полиции и написала на сотрудника заявление. Около недели я провела в больнице, потом наблюдалась амбулаторно».

На первой очной ставке, утверждает Макеева, инспекторы полностью согласились с ее утверждениями, но после наняли дорогого адвоката и кардинально поменяли показания: стали говорить, что женщина была совершенно пьяна, оскорбляла инспекторов, а на дорогу упала сама.

Однако в СК по Челябинской области довольно скоро возбудили уголовное дело в отношении инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Златоусту. Как сообщили «Газете.Ru» в ведомстве, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Эта статья предполагает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

По версии следствия, подозреваемый, превышая должностные полномочия и применяя насилие, толкнул женщину, которая была остановлена по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. От толчка женщина упала, ударившись головой об асфальт, и была доставлена в лечебное учреждение с диагнозом — сотрясение головного мозга.

«Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в ведомстве.

Между тем, сторонники инспекторов в беседе с «Газетой.Ru» утверждают, что и Милютина, и ее спутник, при задержании были сильно пьяны и оскорбляли представителей власти.

«Женщина начала кидаться и покрывать матерными словами сотрудника полиции. При этом пыталась доказать, что они не правы, — утверждает один из знакомых инспектора, попросивший его не называть. — Сотрудники ДПС никого не били, не толкали, а после проведения медосвидетельствования предложили женщине довезти ее до такси, но на это она ответила нецензурной бранью. К врачу она на самом деле пришла только днем, а не с утра. А после происшествия в адрес госавтоинпекторов и членов их семьи поступают угрозы расправы от гражданского мужа Анны, который, кстати, ранее был судим по тяжким статьям УК России: ст.105 («убийство»), ст.162 («разбой»)». При досмотре у парня нашли нож-бабочку».

Супруга инспектора Сухорука от общения с «Газетой.Ru» отказалась.

В качестве доказательства того, что инспекторы вели себя сдержанно, сторонники инспектора разместили видео задержания Милютиной. На снятых на телефон кадрах видно, что инспекторы действительно вежливо просят выйти ее из автомобиля и пересаживают в служебный транспорт. Однако, как утверждает сама женщина, записи, которые велись в момент попыток вытащить ее из автомобиля, досмотра без понятых и ее избиения, которые были сделаны на видеорегистратор в автомобиле, пропали.

«Газета.Ru» будет следить за расследованием уголовного дела.