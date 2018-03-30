Rolls-Royce представил коллекционный Wraith

Компания Rolls-Royce отметила постоянный рост спроса на коллекционные серии Wraith и решила выпустить эксклюзивную серию Wraith Luminary Collection, которая включит 55 автомобилей в персонализированном дизайне. Для новой версии была создана эксклюзивная эмаль Sunburst Grey, сочетающая темно-серый цвет с медным переливом.

Для отделки дверных панелей и салона разработчики использовали натуральный дуб. Деревянные панели получили встроенную подвеску из 176 светодиодов. «Звездное небо» в обивке потолка, созданное при помощи 1340 светящихся оптоволоконных элементов, получило сверкающие падающие «звезды»: восемь звезд озаряют небосвод и гаснут над передними сиденьями. Передние кресла автомобиля обиты ярко-рыжей кожей Saddlery Tan, что довольно контрастно по отношению к серой коже на задних сиденьях.

Отделка внутренних карманов дверей и центрального подлокотника подразумевает фактурную ткань из нержавеющей стали. Материал соткан из тонких стальных нитей, толщина которых составляет 0,08 — 0,19 мм. Наконец, на порогах из нержавеющей стали выгравирована надпись «Wraith luminary collection — 1 из 55»