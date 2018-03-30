Ещё
Rolls-Royce представил коллекционный Wraith
Далее:
Читайте также:
Ещё

Rolls-Royce представил коллекционный Wraith 

Gizmonews 1 час назад
Фото: Gizmonews
Компания Rolls-Royce отметила постоянный рост спроса на коллекционные серии Wraith и решила выпустить эксклюзивную серию Wraith Luminary Collection, которая включит 55 автомобилей в персонализированном дизайне. Для новой версии была создана эксклюзивная эмаль Sunburst Grey, сочетающая темно-серый цвет с медным переливом.
Для отделки дверных панелей и салона разработчики использовали натуральный дуб. Деревянные панели получили встроенную подвеску из 176 светодиодов. «Звездное небо» в обивке потолка, созданное при помощи 1340 светящихся оптоволоконных элементов, получило сверкающие падающие «звезды»: восемь звезд озаряют небосвод и гаснут над передними сиденьями. Передние кресла автомобиля обиты ярко-рыжей кожей Saddlery Tan, что довольно контрастно по отношению к серой коже на задних сиденьях.
Отделка внутренних карманов дверей и центрального подлокотника подразумевает фактурную ткань из нержавеющей стали. Материал соткан из тонких стальных нитей, толщина которых составляет 0,08 — 0,19 мм. Наконец, на порогах из нержавеющей стали выгравирована надпись «Wraith luminary collection — 1 из 55»
Gizmonews: последние новости
Илон Маск представил концептуальный скоростной подземный электробус Опубликованы тизеры самого быстрого McLaren в истории Jaguar представил конкурента Tesla
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зачем головой об лед?»: психолог судится с гаишником20
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов55
Разрешить тонировку
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода36
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение