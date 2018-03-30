Китайцы показали два 1073-сильных кроссовера. Их будут собирать на заводе Hummer

Мартином Эберхардом. Компания SF Motors, основанная китайской группой Sokon (занимается коммерческим транспортом), представила в Калифорнии два 1073-сильных электрических кроссовера, с которыми планирует уже в самое ближайшее время выйти на рынок. Выпуск этих автомобилей будет налажен на бывшем предприятии AM General в Индиане, где раньше выпускались гражданские внедорожники Hummer . Кроме того, этот бренд ранее приобрел стартап по разработке электрических силовых установок, основанный сооснователем Tesla

На данный момент компания SF Motors подготовила два кроссовера — SF5 и SF7. Они построены на единой платформе, которая позволяет использовать конфигурации с двумя, тремя и четырьмя электромоторами. Эту архитектуру, а также двигатели и аккумуляторы, марка проектирует самостоятельно. Собственный центр исследований и разработок SF Motors находится в американской Кремниевой долине.

Детальной информации о технической начинке машин пока нет. Известно лишь, что мощность силовой установки составит около 1073 сил, а запас хода достигнет 500 километров. «Сотню» кроссоверы смогут набирать примерно за три секунды.

Первым на рынок выйдет компактный кроссовер SF5. Он появится в 2019 году. Следом за ним запустят более крупную модель — SF7. Цены на машины, как предполагается, будут начинаться от 50 тысяч долларов.

SF Motors планирует выпускать около 50 тысяч машин в год на американском рынке и еще 150 тысяч автомобилей в Китае.