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В сети появились фото нового Toyota Auris на «мокром» тесте
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В сети появились фото нового Toyota Auris на «мокром» тесте 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Фотошпионам удалось запечатлеть на испытаниях Toyota Auris TS.
Естественно, что автомобиль при этом был одет в камуфляж. Плюс ко всему, сделано это было в дождь и значит, авто прошло «мокрый» тест.
Как известно, в начале этого года имел место дебют Toyota Auris на автошоу в Женеве. Буквально несколько дней назад дебют американского двойника данной модели — Toyota Corolla Hatchback состоялся на нью-йоркском автосалоне.
Однако фотографам удалось заснять на тестах новую разновидность Toyota Auris с индексом TS. Что можно сказать об этом варианте. В глаза бросается, что он немного длиннее стандартной модификации Auris.
Кроме того могут иметься некоторые изменения в дизайне задней части автомобиля. Так предполагается, что будет использован другой тип металла, что отразиться на контурах задних дверей.
С высокой долей вероятности можно утверждать, что Toyota Auris TS будет ездить на платформе TNGA. В ней отведено место как электродвигателю, так и гибридной установке, в состав которой может входить дизельный двигатель в1.8 литра.
Ожидается, что Toyota Auris TS будет доступен на европейских и азиатских рынках. Старт продаж запланирован на конец 2018 года.
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