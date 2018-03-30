В сети появились фото нового Toyota Auris на «мокром» тесте

Фотошпионам удалось запечатлеть на испытаниях Toyota Auris TS.

Естественно, что автомобиль при этом был одет в камуфляж. Плюс ко всему, сделано это было в дождь и значит, авто прошло «мокрый» тест.

Как известно, в начале этого года имел место дебют Toyota Auris на автошоу в Женеве. Буквально несколько дней назад дебют американского двойника данной модели — Toyota Corolla Hatchback состоялся на нью-йоркском автосалоне.

Однако фотографам удалось заснять на тестах новую разновидность Toyota Auris с индексом TS. Что можно сказать об этом варианте. В глаза бросается, что он немного длиннее стандартной модификации Auris.

Кроме того могут иметься некоторые изменения в дизайне задней части автомобиля. Так предполагается, что будет использован другой тип металла, что отразиться на контурах задних дверей.

С высокой долей вероятности можно утверждать, что Toyota Auris TS будет ездить на платформе TNGA. В ней отведено место как электродвигателю, так и гибридной установке, в состав которой может входить дизельный двигатель в1.8 литра.

Ожидается, что Toyota Auris TS будет доступен на европейских и азиатских рынках. Старт продаж запланирован на конец 2018 года.