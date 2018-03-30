Volvo XC40 Inscription — самый дорогой мини-кроссовер шведов

Шведский автопроизводитель Volvo привез на показ в США самую дорогую и «нафаршированную» версию своего младшего представителя класса SUV — Volvo XC40 . Топовый компакт унаследовал люксовую отделку и технологии от старшего XC60.

Салон нового XC40 Inscription щеголяет дорогой кожей с прострочкой, черными глянцевыми элементами под рояльный лак, вставками из натурального серого дерева и металлическим окладом дисплея мультимедиа-навигационной системы. Внешность эксклюзивного ХС40 выделяется насыщенным фиолетовым цветом кузова и именным набором 18-дюймовых колесных дисков.

Также модель обзавелась «хрустальным» селектором АКП. Пока что более конкретной информации о техническом оснащении кроссовера Volvo не сообщила, подчеркнув лишь, что «подобный перечень уникальных опций и расширенный список базового оборудования совершенно нетипичен на рынке премиальных SUV компактного класса».

Мы ожидаем, что под капотом XC40 Inscription прячется 2.0 л турбо на 248 «лошадей» (350 Нм), отсылающий момент на все четыре колеса с помощью 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Ожидаемая цена XC40 Inscription составит $41 000 (2.4 млн рублей по текущему курсу), однако за счет многочисленных опций она может серьезно вырасти.