Ещё
Volvo XC40 Inscription — самый дорогой мини-кроссовер шведов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo XC40 Inscription — самый дорогой мини-кроссовер шведов 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Шведский автопроизводитель Volvo привез на показ в США самую дорогую и «нафаршированную» версию своего младшего представителя класса SUV — Volvo XC40. Топовый компакт унаследовал люксовую отделку и технологии от старшего XC60.
Салон нового XC40 Inscription щеголяет дорогой кожей с прострочкой, черными глянцевыми элементами под рояльный лак, вставками из натурального серого дерева и металлическим окладом дисплея мультимедиа-навигационной системы. Внешность эксклюзивного ХС40 выделяется насыщенным фиолетовым цветом кузова и именным набором 18-дюймовых колесных дисков.
Также модель обзавелась «хрустальным» селектором АКП. Пока что более конкретной информации о техническом оснащении кроссовера Volvo не сообщила, подчеркнув лишь, что «подобный перечень уникальных опций и расширенный список базового оборудования совершенно нетипичен на рынке премиальных SUV компактного класса».
Мы ожидаем, что под капотом XC40 Inscription прячется 2.0 л турбо на 248 «лошадей» (350 Нм), отсылающий момент на все четыре колеса с помощью 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Ожидаемая цена XC40 Inscription составит $41 000 (2.4 млн рублей по текущему курсу), однако за счет многочисленных опций она может серьезно вырасти.
Allroader.ru: последние новости
Subaru Forester 2019 — прямая трансляция с презентации Новый Toyota RAV4 показали до официальной премьеры Новый Toyota RAV4 против Subaru Forester: революция или традиции?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов61
Разрешить тонировку
Полицейский сбил машину, а потом пешехода36
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Honda CR-V: машина, которую незаслуженно забыли
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение