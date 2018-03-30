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КрАЗ представил топливозаправщик с 20-кубовой цистерной
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КрАЗ представил топливозаправщик с 20-кубовой цистерной 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Новая сверхвместительная модель автомобильного топливного заправщика называется АТЗ-20. Она сделана под заказ для одного из украинских горно-обогатительных комбинатов, где будет использоваться для перевозки топлива и заправки различной спецтехники. Автомобиль базируется на полноприводной платформе КрАЗ-63221 (6х6).
Под капотом стоит дизельный силовой агрегат стандарта Евро 5 мощностью 375 лошадиных сил. Чтобы установить большую цистерну объемом 20 кубометров, разработчикам пришлось увеличить монтажную длину рамы до 746 см. Сама цистерна изготовлена украинской компанией «Эверласт» из низколегированной стали. Она имеет односекционную конструкцию.
На сегодняшний день это самая емкая цистерна, которая когда-либо ездила на шасси Кременчугского автозавода. Ранее использовались емкости от 8 до 15 кубометров. Строительство такого вместительного автотопливозаправщика стало возможным благодаря внушительному запасу прочности лонжеронов с горячекатаными швеллерами. Новинка также оснащена предпусковым подогревом мотора, системой кондиционирования и камерой заднего вида.
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