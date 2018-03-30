Чип-тюнинг турбо: бесплатный сыр или мышеловка

Многие сегодня знают, что такое чип-тюнинг. Это относительно легкий и недорогой способ повысить мощность автомобиля и придать кредитному тарантасу для всей семьи немного живости.

Кроме того, чип-тюнинг позволяет не платить налог за 250+ лошадиных сил, а он, как известно, небедный. Но в этой, казалось бы, очевидной бреши в системе есть и некоторые подводные камни. Попробуем разобраться, как устроен чип-тюнинг, почему «разгонять» атмосферники нет никакого смысла и какие опасности подстерегают новичков.

По сути, чип-тюнинг представляет собой довольно простую процедуру подмены программного обеспечения, отвечающего за работу двигателя. Они бывают как заводские (самые надежные), так и авторские — созданные либо энтузиастом-любителем, либо каким-нибудь ателье.

Сама прошивка отвечает за регулировку множества параметров, общая работа которых и должна сказаться на повышении мощности двигателя. Но в отношении атмосферных моторов параметров, требующих вмешательства, гораздо меньше. Кроме того, саму мощность чип-тюнинг атмосферников способен увеличить на очень скромную величину.

Однако это не касается модификаций одной и той же модели, различающихся отдачей. Бывает, что производитель выкатывает две технически идентичных модели, которые различаются лишь мощностью и крутящим моментом. Разница порой достигает 25-30 л. с., но дело здесь в том, что менее мощная версия является просто «задушенной».

Проблема с атмосферниками заключается в том, что они требуют солидных вложений в техническую часть, чтобы их мощность действительно выросла. Но крутящий момент на определенных передачах чип-тюнинг все же может повысить. Это не заставить автомобиль стрелять со светофора и он никогда не выберется из 5 секунд в разгоне до 100 км/ч, но избавит от заметных провалов на промежуточных режимах работы.

Что же касается турбо-моторов, то их чип-тюнинг гораздо оправданнее. Особенно, когда речь идет о смене одной заводской прошивки на другую. Здесь меняется огромное количество взаимозависимых параметров, некорректная регулировка которых приведет даже не к «капиталке» мотора, а к отправке его в металлолом. Так что предпочтение нужно отдавать именно заводским.

Но если залили правильную прошивку, то с довольно простеньких 180 сил мощность может вырасти до 250, а в некоторых случаях и до 300 л. с. И вот, чем это опасно. Прибавка в мощности и крутящем моменте неизбежно сказывается на ресурсе мотора и трансмиссии. Часто блок цилиндров, коленвал, шатуны и даже ГБЦ не рассчитаны на такие нагрузки, а трансмиссия может запросто лишиться гидротрансформатора, не способного переварить повышенный крутящий момент.

При этом времени на распознавание симптомов грядущей беды не будет — такие поломки происходят за очень короткое время. Зачастую тюнеры пытаются обмануть систему и снимают ограничение крутящего момента на первых передачах, которые, как мы знаем, самые «сильные». Разумеется, это сразу же положительно сказывается на динамических характеристиках.

И одновременно убивает сам двигатель, трансмиссию и даже подвеску. В мгновение ока такие нагрузки способны переломить коленвал, сжечь клапаны и убить ступицы вместе со шрусами.

Именно поэтому надежнее всего прошивать заводские версии управляющего ПО. В крайнем случае придется вложиться в более производительные запчасти. К примеру, часто нужен более эффективный интеркулер, новые форсунки или коленвал.

Производители очень часто ограничивают мощность и момент на определенных отметках из-за запаса прочности коробки передач. К примеру, очень часто можно подобное встретить на современных « фольксвагенах », где максимальный крутящий момент чуть-чуть не достает до максимально допустимого для одной из трансмиссий DSG.

Так что заливая прошивку от производителя, нужно убедиться в соответствии всех необходимых запчастей и деталей нормам. И лучше не повышать мощность уже уставших моторов с солидными пробегами — это негативно скажется на и так шатающемся здоровье изношенной турбины и деталей движка.

И конечно, не стоит отдавать предпочтение неизвестным «кулибиным», которые под честное слово обещали превратить ваш 1,4-турбо в эквивалент рядной твин-турбо «шестерки» от BMW — чудес не бывает. Поднять мощность — не проблема. Важно лишь отрегулировать все необходимые параметры. Но вот обеспечить работоспособность и живучесть движка одновременно с этим — задача для профессионала, а не гаражного божка.

Грамотный подход к тюнингу включает в себя не только хорошее программное обеспечение, не содержащее ошибок и действительно поднимающее параметры работы мотора, но и подготовку всех агрегатов машины к грядущим изменениям и проверку режимов работы двигателя после.

Компаний, предоставляющих услуги такого рода, очень мало, и большинство автовладельцев отказывается от дорогостоящего сервиса из-за непонимания важности всех нюансов. Чип-тюнинг — это та сфера, в которую надо либо вкладываться всерьез, либо довольствоваться тем, что купили сами. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке.