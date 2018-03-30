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Известны сроки премьеры седана Nissan Sentra нового поколения
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Известны сроки премьеры седана Nissan Sentra нового поколения 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Японская марка не собирается отказываться от седанов, несмотря на смещение покупательского интереса в сторону кроссоверов.
Седан Nissan Sentra новой генерации представят в США в следующем году. Об этом сообщает издание RoadShow со ссылкой на Майкла Бунса, вице-президента североамериканского подразделения Nissan, который отвечает за планирование продуктовой линейки марки. Топ-менеджер также заявил, что компания не намерена отказываться от «четырехдверок», хотя в Nissan и признают тот факт, что кроссоверы набирают всё большую популярность. Кроме того, по словам Бунса, Ниссан уже начал работать над рестайлингом «четырехдверки» Maxima. Подробности о новинках пока не раскрываются.
Nissan Sentra актуального поколения выпускают с 2012 года, в некоторых странах модель продают под именами Pulsar и Sylphy. Последнее серьезное обновление Сентра претерпела в 2015-м, тогда «четырехдверка» получила другие оптику и решетку радиатора, иной задний бампер, плюс у модели освежили интерьер.
В США нынешняя Sentra предлагается с бензиновыми «атмосферником» 1.8 (132 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 (191 л.с.). Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или вариатор. Цена модели стартует с отметки в 16 990 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 981 000 рублей по текущему курсу.
В Штатах седан пользуется неплохим спросом: в прошлом году там было реализовано более 218 000 автомобилей Sentra. Для сравнения, объем продаж Volkswagen Jetta в 2017-м в этой стране составил примерно 115 000 единиц.
Сентру продавали и на нашем рынке, в РФ модель дебютировала в 2014-м, ее производили на заводе «Lada Ижевск». Однако в 2017-м сборку свернули. Причина — слабые продажи. Российский рынок седан покинул в конце прошлого года, его возвращение пока не планируется.
По материалам: www.kolesa.ru
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