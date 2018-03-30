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Оглашены сроки выхода Nissan Sentra
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Оглашены сроки выхода Nissan Sentra 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Несмотря на то, что покупатели проявляют всё больший интерес к кроссоверам, японский бренд не спешит отступать в сегменте седанов. И уже в следующем году состоится дебют нового Nissan Sentra.
Актуальную версию этой модели выпускают в течение шести лет. Последний рестайлинг состоялся два года назад, тогда седан получил новую оптику, видоизменённую радиаторную решётку, обновлённый интерьер и оригинальные бампера. Под капотом у нынешней модификаиции автомобиля может находиться мотор объёмом в 1.8 литра и отдачей в сто тридцать две лошадиные силы, а также турбочетвёрка с объёмом в 1.6 литра и отдачей в сто девяносто одну лошадиную силу. Силовые агрегаты работают вместе с коробкой автомат на шесть ступеней. Покупателям доступна вариаторная версия. Цены стартуют от шестнадцати тысяч долларов.
Nissan Sentra продавался и на отечественном рынке, была даже налажена сборка на заводе в Ижевске. Однако, в прошлом году производство закрыли из-за спада продаж. О появлении рестайлингового седана в России производитель пока не говорит.
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