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Cadillac даст CT6 сердце зверя
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Cadillac даст CT6 сердце зверя на 550 л.с. 

Car-Mania 5 часов назад
Фото: Cadillac
Огромный американский седан Cadillac CT6 получит версию V-Sport. Это будет первый автомобиль с новым двигателем biturbo V8 4,2 литра с мощностью 550 лошадиных сил и крутящим моментом 850 Ньютон-метров.
Caddy сообщает, что двигатель разработан с чистого листа. Инженеры постарались сделать двигатель максимально компактным, но при этом высокопроизводительным. Компоновка Hot V означает, что выхлопные трубы проходят между головками блока, а не снаружи, как у обычных V8. Двойной турбонаддув объединен с впускными коллекторами в верхней части двигателя.
Чтобы сэкономить вес, новый двигатель использует алюминиевый блок, кованые поршни и кованый коленчатый вал. Благодаря этому двигатель выдерживает давление турбины до 1,38 бара.
В турбонаддуве имеется промежуточный охладитель «вода-воздух» для охлаждения воздуха с повышенным давлением, что приводит к увеличению количества кислорода в заданном объеме для максимальной выходной мощности. По оценкам Cadillac, система снижает температуру воздушного заряда более чем на 74 градуса.
CT6 V-Sport соединит новый двигатель с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, а задний дифференциал повышенного трения поможет с тягой. Демпферы с электромагнитным управлением улучшают управление, а набор 19-дюймовых тормозов Brembo повышает эффективность тормозов.
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