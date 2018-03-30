Альтернативный Kia Sportage представлен официально 

Компания Kia представила альтернативную версию своего популярного кроссовера Sportage. Но не удивляйтесь, другой Киа Спортейдж не является заменой четвертого поколения этой модели, которое пока еще продолжает продаваться, а будет продаваться с ним параллельно и только на рынке Китая.
Глобальный Sportage сейчас продают в «Поднебесной» под названием KX5, а под названием Спортейдж ведется реализация третьей генерации данного кроссовера. Новинка будет призвана сменить именно его, а не KX5.
С точки зрения габаритов новый китайский Kia Sportage имеет сопоставимые характеристики с глобальным кроссовером: длина — 4460 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1695 мм. Колесная база — 2640 мм.
Дизайн кроссовера выполнен в консервативном стиле, а интерьер копирует решения современных моделей Kia, в том числе и Rio.
На фото: интерьер нового Киа Спортейдж для Китая
Продавать в КНР альтернативный Sportage будут исключительно с 2-литровым двигателем семейства Nu мощностью в 161 лошадиную силу. Связку ему составит МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — только передний.