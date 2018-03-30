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Альтернативный Kia Sportage представлен официально
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Альтернативный Kia Sportage представлен официально 

Daily-Motor 39 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Kia представила альтернативную версию своего популярного кроссовера Sportage. Но не удивляйтесь, другой Киа Спортейдж не является заменой четвертого поколения этой модели, которое пока еще продолжает продаваться, а будет продаваться с ним параллельно и только на рынке Китая.
Глобальный Sportage сейчас продают в «Поднебесной» под названием KX5, а под названием Спортейдж ведется реализация третьей генерации данного кроссовера. Новинка будет призвана сменить именно его, а не KX5.
С точки зрения габаритов новый китайский Kia Sportage имеет сопоставимые характеристики с глобальным кроссовером: длина — 4460 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1695 мм. Колесная база — 2640 мм.
Дизайн кроссовера выполнен в консервативном стиле, а интерьер копирует решения современных моделей Kia, в том числе и Rio.
На фото: интерьер нового Киа Спортейдж для Китая
Продавать в КНР альтернативный Sportage будут исключительно с 2-литровым двигателем семейства Nu мощностью в 161 лошадиную силу. Связку ему составит МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — только передний.
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