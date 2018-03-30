Kia показала «другой» Sportage

Новинка практически не имеет внешних сходств с SUV, который продается в России под названием Sportage. Однако в модельном ряду бренда в Китае он позиционируется на ступень выше компактного кроссовера Kia KX3 и будет называться именно Sportage.

В салоне — 8-дюймвый дисплей мультимедийной систему, электронная приборная панель, а за доплату можно заказать кожаный салон, камеру заднего вида и подогрев всех сидений. Из электронных ассистентов клиентам доступны системы автоматического торможения и слежения за дорожной разметкой.

От предыдущего «Спортэйджа» кроссовер унаследует не только «тележку», но также двухлитровым атмосферный двигатель мощностью 161 л.с., который работает как с «механикой», так и с «автоматом». Привод — исключительно передний.