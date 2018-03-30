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Mercedes представил очередной прототип А45
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Mercedes представил очередной прототип А45 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
В сети появились первые фото будущего представителя Mercedes А-класса.
Речь идет о варианте А45.
Благодаря современной технике репортерам удалось получить несколько снимков прототипов. Судя по загрязненной выхлопной трубе с характерными очертаниями, в объектив попал А45. Передняя часть автомобиля тщательно спрятана под камуфляжем, однако известно, что впереди помещена решетка Panamericana.
На данный момент ею может похвастаться только обновленный Mercedes С63, дебютировавший на днях в Нью-Йорке.
А45 отличают большие диски из сплава и укрепленная тормозная система. Их дополняют передний и задний бампера, придающие своим дизайном автомобилю немного агрессии. Вероятно, что на крыше итогового варианта будет установлен аэродинамический спойлер.
Что же касается силовой установки, скорее всего под капот будет помещен двигатель с турбонаддувом объемом в 2 литра и мощностью в 400 лошадиных сил. Для сравнения, в А35 мотор сможет выжать 335 л.с.
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