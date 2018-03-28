В Южной Корее начались продажи кроссовера NEXO от Hyundai

Корейский автобренд Hyundai дал старт продаж кроссовера на водородном топливе — NEXO на отечественном авторынке в Южной Корее.

По информации из достоверных источников, автомодель была настолько ожидаема на местном авторынке, что за неделю было собрано 1061 предзаказ.

Причем 733 предзаказа было принято за первый же день. Очевидно автоновинка будет популярна у себя на родине.

Причем популярности автомодели именно такого типа топливной системы придадут и государственные инициативы. В стране очень хорошо поддерживается стремление населения перейти на экологичный транспорт.

Поэтому корейские автолюбители получат до 20886 долларов компенсации при покупке автомобиля с обсуждаемой топливной системой.

В таком случае корейскому автолюбителю останется заплатить 31468 долларов за модификацию Modern и 34531 доллар в случае, если клиент решит приобрести Hyundai NEXO модификации Premium.