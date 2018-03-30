Какие изменения ждут автомобилистов в апреле

С 1 апреля начнут действовать новые коэффициенты утильсбора, что повлияет на рыночную стоимость новых автомобилей и подержанных транспортных средств, ввозимых из-за рубежа.

Как сообщал «Авторамблер», для легковушек с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 17,86% — до 33 тысяч рублей, с объемом от 1 до 2 литров — на 90% до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров — на 49,3% до 126 тысяч рублей. Сбор для машин с моторами объемом от 3 до 3,5 литров останется прежним и составит 114,6 тысяч рублей, а для автомобилей с двигателями свыше 3,5 литров он будет равен 181,6 тысячи рублей. Сбор для электромобилей увеличится на 14,79% до 32,6 тысяч рублей. Что касается грузовиков, то для машин массой до 2,5 тонн сбор вырастет на 14,46% до 14,25 тысячи рублей, от 2,5 до 3,5 тонн — на 51,5% до 30 тысяч рублей, от 3,5 до 5 тонн — на 15% до 28,5 тысяч рублей, от 5 до 8 тонн — на 14,84% до 31,35 тысячи рублей, от 8 до 12 тонн — 38,1 тысячи рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн — 41,85 тысячи рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн — 82,5 тысячи рублей (+14,8%).

Кроме того, с 28 апреля в ПДД появится пункт, который вводит новую дорожную разметку и знак, а также уточняет правила проезда перекрестка в случае возникновения затора. Речь идет о «вафельной» разметке 1.26. Она представляет собой желтые диагональные линии, образующие «сетку» на перекрестках. Она обозначает участок, на который автомобили не должны выезжать, если впереди образовался затор. Штраф за это нарушение составляет 1000 рублей.

Новый вид разметки может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35 «Участок перекрестка», который обозначает приближение к перекрестку, участок которого обозначен разметкой 1.26 «Искусственная неровность».

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