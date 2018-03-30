Ещё
«Трешку» BMW с компрессорным двигателем Honda выставили на продажу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Трешку» BMW с компрессорным двигателем Honda выставили на продажу 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На сайте eBay появилось объявление о продаже BMW 3 серии в кузове E30. Двухдверка оснащена двигателем от родстера Honda S2000, тормозами от M3 и регулируемой винтовой подвеской. Цена автомобиля составляет 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).
Отдача агрегата, укомплектованного приводным нагнетателем, новыми форсунками и блоком электронного управления, составляет 370 лошадиных сил. С небольшими доработками его мощность можно увеличить до 456 сил. Масса машины — 970 килограммов.
Помимо этого, купе укомплектовано высокопроизводительной топливной системой, самоблокирующимся дифференциалом в задней оси, обвесом M3 из стеклопластика, выпускным трактом из нержавеющей стали с двумя вариантами глушителей, каркасом безопасности, съемным рулем, спортивными сиденьями и ремнями.
В августе прошлого года на eBay выставили спорткар Ferrari 250 GTE образца 1963 года, переделанный в хот-род. Вместо мотора V12 купе оснастили «восьмеркой» Chevrolet. За машину планировали выручить 120 тысяч долларов.
Motor.ru: последние новости
Откуда в США советские машины? Tesla отзовет 123 тысячи Model S из-за ржавых болтов Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин подскочит в цене в ближайшее время231
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов62
Разрешить тонировку
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Honda CR-V: машина, которую незаслуженно забыли1
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение