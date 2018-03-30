Первый автопроизводитель из Вьетнама покажет кроссовер и седан на автосалоне в Париже

Компания VinFast, которая входит в группу Vingroup, представит свои первые автомобили кроссовер и седан на автосалоне в Париже в октябре 2018 года, сообщила Magna, которая сотрудничает с VinFast.

VinFast планирует начать продажи компактных автомобилей и электромобилей в конце 2019 года. Всего автопроизводитель уже заявил о планах по выпуску 56 моделей. В настоящее время компания ведет работу по строительству автозавода во Веьтнаме.

Фам Нят Выонг является основным владельцем группы Vingroup. Forbes оценивает его состояние в более $6 млрд Фам Нят Выонг учился в Московском геологоразведочном институте (в настоящее время РГГРУ) до 1993 года, затем переехал на территории Украины, где развивал ресторан. Позднее он запустил производство лапши быстрого приготовления. Бизнесмен вернулся во Вьетнам в 2001 году после продажи бизнеса на территории Украины компании Nestle.

В настоящее время в группу Vingroup, которая является одним из крупнейших конгломератов Вьетнама, входят компании в сфере недвижимости, отельного бизнеса, торговли, здравоохранения, образования.