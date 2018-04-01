В России повысили ставки утилизационного сбора на автомобили

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости . Повышенные ставки утилизационного сбора на автомобильную технику вступают в силу в России в воскресенье, следует из постановления правительства.

Утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году этот подход был распространен на дорожно-строительную технику: бульдозеры, тракторы и комбайны. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора. … Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года", — говорится в документе.

Утилизационный сбор для легковых машин с объемом двигателя до 1 литра вырос на 17,86%, до 33 тысяч рублей, от 1 до 2 литров — на 90%, до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров — на 49,3%, до 126 тысяч рублей. На автомобили с объемом двигателя 3 и более литров утильсбор остается неизменным: 114,6 тысячи рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров и 181,6 тысячу рублей для машин с мотором более 3,5 литров. Утилизационный сбор для электромобилей увеличился на 14,79% до 32,6 тысячи рублей.

Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонн сбор вырос на 14,46%, до 14,25 тысячи рублей, от 2,5 до 3,5 тонн — на 51,5%, до 30 тысяч рублей, от 3,5 до 5 тонн — на 15%, до 28,5 тысячи рублей. Для грузовиков массой от 5 до 8 тонн утилизационный сбор составил 31,35 тысячи рублей (рост на 14,84%), от 8 до 12 тонн — 38,1 тысячи рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн — 41,85 тысячи рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн — 82,5 тысячи рублей (+14,8%).